Görme engelli Ramazan amca ve Nuriye teyze umreye kavuştu

Görme engelli 67 yaşındaki Ramazan Çağlar ile yetim büyüyen 80 yaşındaki Nuriye Bacak'ın yıllardır kurduğu umre hayali Mersin'de görev yapan İmam Hatip Muhammed Doğaç'ın girişimiyle gerçeğe dönüştü.

Aksaray'da yaşayan görme engelli Ramazan Çağlar ile çocuk yaşlarda yetim kalan Nuriye Bacak, yıllardır içlerinde taşıdıkları umre özlemini dile getirdi. Mersin'de görev yapan İmam Hatip Muhammed Doğaç'ın durumu öğrenip yaptığı girişimlerle dosyaları Diyanet İşleri Başkanlığı'na ulaştırıldı. Sürecin tamamlanmasının ardından ikilinin umre hayali hayırsever Burak Kumoğlu'nun desteğiyle gerçekleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde umre sorumlusu olarak da görev alan Doğaç, iki misafirin hem evladı hem de gören gözü oldu. Kabe'deki o anlar ise izleyenleri duygulandırdı.

"Gerekirse seni sırtımda taşırım" sözünü tuttu

Ramazan Çağlar'ın yıllarca "Gidemezsin, yaşlısın, gözlerin görmüyor, düşersin" sözlerine maruz kaldığını belirten İmam Muhammed Doğaç, "Ramazan amca bana, 'Hocam, ben gidebilir miyim? Yapabilir miyim? Hep gidemezsin, orada düşersin dediler' dedi. O gün ona 'Gerekirse seni sırtımda taşırım, elini hiç bırakmayacağım' diye söz verdim" dediğini anlattı.

"Asıl engel gözlerde değil, gönle giremeyiştedir"

İmam Hatip Doğaç, "En büyük engel, bir gönle girememektir. Biz hiçbir zaman engelleri aşmak için değil, gönüllere girmek için çalıştık. Bilirdik ki bir gönle giden yol ancak sevgiyle aşılmış engellerden geçer. Çünkü asıl engel gözlerde değil, bir gönle giremeyiştedir" dedi.

Ramazan Çağlar ve Nuriye Bacak'ın Kabe'nin gölgesinde, Ravza'nın huzurunda dualarını semaya yükselttiğini aktaran Doğaç, bu yolculuğa vesile olan hayırsever Burak Kumoğlu'na ve sürece destek veren Diyanet İşleri Başkanlığı ile Hac ve Umre Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Vesile olanlara teşekkür eden Ramazan Çağlar ise büyük mutluluk ve manevi coşku yaşadığını kaydetti.

80 yaşındaki Nuriye teyze ise Kabe'yi gördüğü için büyük sevinç yaşadığını anlatarak destek veren herkese teşekkür etti. - MERSİN