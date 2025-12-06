Haberler

Görme engelli Ramazan amca ve Nuriye teyze umreye kavuştu

Görme engelli Ramazan amca ve Nuriye teyze umreye kavuştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ramazan Çağlar ve Nuriye Bacak, Mersin'de görev yapan İmam Hatip Muhammed Doğaç'ın girişimiyle yıllardır kurdukları umre hayaline kavuştu. Hayırsever Burak Kumoğlu'nun desteğiyle hayat bulan bu yolculukta, İmam Doğaç engelleri aşarak onları Kabe'ye götürdü.

Görme engelli 67 yaşındaki Ramazan Çağlar ile yetim büyüyen 80 yaşındaki Nuriye Bacak'ın yıllardır kurduğu umre hayali Mersin'de görev yapan İmam Hatip Muhammed Doğaç'ın girişimiyle gerçeğe dönüştü.

Aksaray'da yaşayan görme engelli Ramazan Çağlar ile çocuk yaşlarda yetim kalan Nuriye Bacak, yıllardır içlerinde taşıdıkları umre özlemini dile getirdi. Mersin'de görev yapan İmam Hatip Muhammed Doğaç'ın durumu öğrenip yaptığı girişimlerle dosyaları Diyanet İşleri Başkanlığı'na ulaştırıldı. Sürecin tamamlanmasının ardından ikilinin umre hayali hayırsever Burak Kumoğlu'nun desteğiyle gerçekleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde umre sorumlusu olarak da görev alan Doğaç, iki misafirin hem evladı hem de gören gözü oldu. Kabe'deki o anlar ise izleyenleri duygulandırdı.

"Gerekirse seni sırtımda taşırım" sözünü tuttu

Ramazan Çağlar'ın yıllarca "Gidemezsin, yaşlısın, gözlerin görmüyor, düşersin" sözlerine maruz kaldığını belirten İmam Muhammed Doğaç, "Ramazan amca bana, 'Hocam, ben gidebilir miyim? Yapabilir miyim? Hep gidemezsin, orada düşersin dediler' dedi. O gün ona 'Gerekirse seni sırtımda taşırım, elini hiç bırakmayacağım' diye söz verdim" dediğini anlattı.

"Asıl engel gözlerde değil, gönle giremeyiştedir"

İmam Hatip Doğaç, "En büyük engel, bir gönle girememektir. Biz hiçbir zaman engelleri aşmak için değil, gönüllere girmek için çalıştık. Bilirdik ki bir gönle giden yol ancak sevgiyle aşılmış engellerden geçer. Çünkü asıl engel gözlerde değil, bir gönle giremeyiştedir" dedi.

Ramazan Çağlar ve Nuriye Bacak'ın Kabe'nin gölgesinde, Ravza'nın huzurunda dualarını semaya yükselttiğini aktaran Doğaç, bu yolculuğa vesile olan hayırsever Burak Kumoğlu'na ve sürece destek veren Diyanet İşleri Başkanlığı ile Hac ve Umre Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Vesile olanlara teşekkür eden Ramazan Çağlar ise büyük mutluluk ve manevi coşku yaşadığını kaydetti.

80 yaşındaki Nuriye teyze ise Kabe'yi gördüğü için büyük sevinç yaşadığını anlatarak destek veren herkese teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 6 araştırma şirketinin sonuçları

6 araştırma şirketinin seçim anketinde büyük sürpriz
Hacıosmanoğlu'ndan olay pozisyona ilk yorum: Herkesten hesap soracağım

Türk futbolunun dümenindeki isimden olay pozisyona ilk yorum
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Galatasaray maçına giden Kerem Demirbay'ın sözleri tepki çekti

Maça damga vuran görüntü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi

Gözaltındaki spikerler için karar verildi! Adli Tıp'a sevk edildiler
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.