Görevi başında şehit edilen Kaymakam Safitürk zeytin fidanı dikilerek anıldı

Mardin'in Derik ilçesinde 7 yıl önce makamında uğradığı terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, görev yaptığı ilçede adına zeytin fidanı dikilip, mevlit okutularak anıldı.

Derik Kaymakamlığına 2015'te atanan ve İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, 10 Kasım 2016'da teröristlerce makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede bir gün sonra şehit olmuştu. Safitürk için Derik Kaymakamlığı tarafından Muhammet Fatih Safitürk Camii'nde program düzenlendi. Mevlitte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit Kaymakam Safitürk ve tüm şehitler için dua edildi. Ardından şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk adına zeytin fidanları dikildi.

Programda konuşan Derik Kaymakamı Evren Çakır, Muhammed Fatih Safitürk'ün şehadetinin 7'ci sene-i devresi için bir araya geldiklerini söyledi. Onun manevi hatırasına saygı göstermek için kendi adının verildiği camide mevlit okutulduğunu belirten Kaymakam Çakır, "Kaymakamımız için burada 200 binin üzerinde zeytin fidanı dikimi gerçekleştirdik. Şehit kaymakamımızın fikirlerini, projelerini hayata geçirmeye, vurgulamaya gayret ediyoruz. Özellikle onun fikirleri ve projelerinde inşa ettiği dört temel unsuru gözlemliyoruz. Eğitim, sağlık, spor ve özellikle tarım için uğraşıyoruz" dedi.

Programa Derik Kaymakamı Evren Çakır, İlçe Müftüsü Dr. İbrahim Halil Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mevlüd Taş, İlçe Emniyet Müdürü Osman Can, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - MARDİN