Görevden Alınan CHP Aksaray İl Başkanı Özdemir Parti Binasından Ayrıldı

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - CHP Aksaray İl Başkanlığı'ndan alınan Bilal Özdemir ve beraberindeki partililer, il binasında düzenledikleri basın açıklamasının ardından parti binasından ayrıldı. Özdemir, "Biz Genel Başkanımız Özgür Özel ile yol yürümeye devam ediyoruz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) 30 Haziran'daki toplantısında görevden alınan 26 il başkanı arasında yer alan Özdemir, partililerin katılımıyla düzenlediği basın toplantısının ardından il binasından ayrıldı.

Özdemir, yaptığı açıklamada, CHP'nin ilk defa tek başına iktidar olma ihtimalinin doğduğunu, CHP iktidarının ABD'yi ciddi şekilde rahatsız edeceğini belirterek, "ABD'nin rahatsız olmasını anladık, peki içimizdeki 'mutlak butlancı' tayfa CHP'nin iktidar yürüyüşünden neden rahatsız oluyor? Bunlar ajan mı? Bu partinin iktidara yürümesine neden set çekiyorlar, bunu anlamakta güçlük çekiyoruz" dedi.

"Atatürk ilkelerine, altı oka, bağımsızlık, adalet ve özgürlük ruhuna sadık kaldıklarını" dile getiren Özdemir, "Burada kalan mutlak butlancılara dört duvar, Cumhur İttifakı, AKP koltuk değnekliği, ABD uşaklığı ve halk düşmanlığı hayırlı olsun. Biz Genel Başkanımız Özgür Özel ile yol yürümeye devam ediyoruz. Yürüyelim arkadaşlar" ifadelerini kulandı."

Açıklamanın Özdemir ve beraberindeki partililer, CHP İl Başkanlığı binasından ayrıldı.

Kaynak: ANKA