Göreme'de kaya düşmesinde 3 ölü, 5 yaralı var; dron görüntüleri değişimi ortaya koydu

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Kapadokya'nın dünyaca ünlü peribacalarının bulunduğu Göreme beldesinde yaşanan kaya düşmesi faciasının ardından bölgenin eski ve yeni dron görüntüleri arasındaki fark dikkat çekti. Olay öncesinde doğal yapısıyla dikkat çeken bölgenin, kaya kütlelerinin koparak düşmesinin ardından değişen görüntüsü havadan kaydedildi.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde, Göreme Açık Hava Müzesi girişine yakın noktada dün saat 15.15 sıralarında meydana gelen olayda, etkili olan aşırı yağışın ardından bir kaya kütlesinden kopan dev kaya parçaları çevreye düştü. Yaşanan faciada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Yaşanan olayın ardından bölgeye ait eski ve yeni dron görüntüleri karşılaştırıldığında, kaya düşmesinin meydana geldiği alandaki değişim gözler önüne serildi. Önceki görüntülerde bütünlüğünü koruyan doğal kaya oluşumlarının yer aldığı bölgede, olay sonrasında büyük kaya parçalarının çevreye yayıldığı ve zeminde geniş bir enkaz alanının oluştuğu görüldü.

Havadan kaydedilen görüntüler, Kapadokya'nın milyonlarca yılda oluşan doğal mirasının ne kadar hassas bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Özellikle turizm hareketliliğinin yoğun olduğu Göreme Açık Hava Müzesi çevresinde yaşanan olay, bölgedeki doğal oluşumların korunması ve kaya yapılarının güvenliğinin önemini de gündeme getirdi.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin çalışmaları ve incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı