Gördesli Emine Ataman Koç, Halı Motiflerini Duvarlara Resmediyor

Manisa'nın Gördes ilçesinde yaşayan Gördes Doğa ve Kültür Derneği Başkanı Emine Ataman Koç, gençliğinde dokuduğu halıların motiflerini bugün evinin duvarlarında resmederek kültürel mirasa sahip çıkıyor.

Gördes'in Kıranköy Mahallesi'nde doğup büyüyen ve gençlik yılları halı dokuyarak geçen Emine Ataman Koç, evinin Atatürk Mahallesi'ndeki duvarlarına 2017 yılından itibaren halı motiflerini resmetmeye başladı. Bugüne kadar 11 halı motifi çizen Koç, akrilik boya ile yaptığı çalışmalarla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

"Kültürümüzü unutturmamak için duvarlara çiziyorum"

Beş kitabın yazarı olan ve Türkiye'nin Japon dilinde ilk lisanslı profesyonel turist rehberi unvanını taşıyan Emine Ataman Koç, yaptığı çalışmanın amacını şu sözlerle açıkladı:

"Gördes halıları dünyaca ünlü bir değere sahiptir. Ben de tarihimizi ve kültürümüzü unutturmamak için yıllarca dokuduğum halıları evimin duvarlarına çizerek yaşatmak istedim. Bugün saydım, 11 halı çizmişim. Görenlerin çok ilgisini çekiyor. Geçenlerde yoldan geçen bir çocuğun annesine 'Anne, duvara halı asmışlar' dediğini duydum. Yağlı boya sananlar oluyor ama akrilik boya kullanıyorum."

Emine Ataman Koç kimdir?

1952 yılında Gördes'in Kıranköy Mahallesi'nde dünyaya gelen Emine Ataman Koç, eğitimini İstanbul'da sürdürerek Barbaros Pratik Kız Sanat Okulu, Anadoluhisarı Ortaokulu ve Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Japoncaya olan ilgisiyle Türk-Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği'nde eğitim aldı. Koç, 1986 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanarak Türkiye'nin Japon dilinde ilk lisanslı profesyonel turist rehberi oldu.

Otuz yıl boyunca Türkçe-Japonca tercümanlık ve rehberlik yapan Koç, 2016 yılında Gördes'e dönerek Gördes Kültür ve Doğa Derneği'nin kuruluşunda yer aldı ve halen derneğin başkanlığını yürütüyor. Koç ayrıca Gördes Gazetesi'nde köşe yazıları yazmaya devam ediyor.

Koç'un yayımlanmış kitapları arasında 'Altı Bin Düğüm Bir Yevmiye-Gördes', 'Gördes'ten Tokyo'ya', 'Japonlarla Tarihin İzinde Güneşin Peşinde', 'Gördes Yemekleri' ve 'Kıyafetlerin Diliyle Gördes Gelinleri' yer alıyor. - MANİSA