Haberler

Gördes'te geleneksel köy hayrına yoğun katılım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Tüpüler Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel köy hayrına yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Tüpüler Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel köy hayrına yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinlikte vatandaşlara kazanlar dolusu yöresel yemek ikram edildi.

Gördes'e 13 kilometre uzaklıkta bulunan, tütün üretimi ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Tüpüler Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlıklarla dev kazanlarda yemekler pişirildi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen program, bölgenin tanınmış hafız ve mevlithanları Sefer Aktaş, Ali Kayahan, Fethi Erol ve İsmail Büçer'in okuduğu mevlit, ilahi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Alanı dolduran vatandaşlar dualara hep birlikte amin dedi.

Tüpüler Mahallesi Muhtarı Suat Güler, aylar öncesinden hazırlıklarına başladıkları geleneksel köy hayrını büyük bir katılımla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Köy hayırları, mahalle halkını bir araya getiren ve dayanışma kültürünü yaşatan önemli organizasyonlardır. Her yaştan vatandaşımızın katılımıyla geniş bir buluşma ortamı oluşuyor. Bu yılki hayrımıza yoğun ilgi gösterildi. Katılan herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlikte vatandaşlara çorba, keşkek, tas kebabı, yoğurtlu makarna, turşu ve kadayıf ikram edildi.

Tüpüler Mahallesi'ndeki hayra AK Parti Gördes İlçe Başkanı Veli Dündar, CHP Gördes İlçe Başkanı Gökhan Koyunlu, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çiftçi, çok sayıda mahalle muhtarı ile Akhisar başta olmak üzere Manisa, İzmir, Balıkesir ve Bursa çevresinden binlerce kişi katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

