Gönüllülük Dünyasının Doktoru: Dr. Gülsen Ataseven'in Biyografisi Tanıtıldı

Fatih'te "Gönüllülük Dünyasının Doktoru Gülsen Ataseven: Hayatı, Çalışmaları ve Başarıları" adlı biyografi eseri, düzenlenen tanıtım ve imza günüyle kitapseverlerle buluştu.

Ömrünü gönüllülüğe, kadınların güçlenmesine ve toplumsal hizmete adayan Dr. Gülsen Ataseven'in hikayesi kitap oldu. "Gönüllülük Dünyasının Doktoru Gülsen Ataseven: Hayatı, Çalışmaları ve Başarıları" adlı biyografi eseri, Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı'nda (HEKVA) düzenlenen tanıtım ve imza günüyle kitapseverlerle buluştu. Toplumun sessiz kahramanlarından biri olarak kabul edilen Ataseven'in hayat hikayesi, yazar Ayşe Pehlivan tarafından okuyucuya aktarıldı. Tanıtım programına, sivil toplum dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte, Ataseven'in hem mesleki kariyeri hem de gönüllü faaliyetleri konuşulurken, onun izinden yürüyen pek çok isim duygusal anlar yaşadı.

İlk kadın asker Ataseven

1940 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Dr. Gülsen Ataseven, Türkiye'nin ilk kadın askerlerinden biri olmuş ve kadın doğum uzmanı olarak uzun yıllar hizmet vermişti. 1964 yılından itibaren birçok kadın sivil toplum kuruluşunda kurucu, başkan ve danışman olarak görev almıştı. 2009 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görülmüştü.

Yaşamı birçok gence ilham olsun diye hayatı kaleme alınan Dr. Gülsen Ataseven, "Bu kitap başörtüsünün cehalet ve gericilikle anıldığı dönemin tarihidir. Bu kitapta İslam'ın getirdiği sosyal aktivitelerin bir insanı nasıl motive ettiği, başarılarına nasıl vesile olduğunu anlatmak istedim. Bugün bir sevgi halesi içinde Allah için birbirlerini sevenlerin bir araya gelince nasıl bir enerji ortaya çıktığını yaşattı bana. Birbirleriyle tanışmaları en büyük arzum oldu ve bunlardan çoğu gerçekleşti hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu tecrübenin iz yapması, bu izlere gençlerin basması için bir biyografiye hazırlanmalı"

Programda konuşan Ayşe Pehlivan, "Ben Gülsen Ataseven hocama; 'Hocam bu mücadelenin kitaplaşması, bu tecrübenin iz yapması, bu izlere gençlerin basması için bir biyografiye hazırlanmalı' dedim. Şimdi Siyer diye gördüğümüz eğitime baktığımızda da Peygamberimizin hayatına bir biyografiden bahsediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yusuf'un hayatını okurken de bir biyografiden bahsediyoruz. Dolayısıyla biyografiler özel kıymete sahip. Bir o dönemi tanıyorsunuz. Kişiyi tanımanın ötesinde bir de o kişinin pencereden bakarak gördüklerini sizin de görmenize zemin hazırlanmış oluyor. Bu nedenle herkese tavsiyem budur; ellerine bir kağıt ve kalem alsınlar ve kendileriyle ilgili yazmaya devam etsinler. Böyle yapılırsa eğer çekilen acılar tecrübeye dönüşeceği için acının faydaya dönüşen yanı toplum tarafından uygulanabilir. Bu nedenle Gülsen Hoca'yı ikna ettim. Açıkçası çok kolay olmadı. Sonra dinlediklerimi kaleme aldım, sonra kendisine kaleme aldıklarımı okuyarak kelime kelime onayını alma fırsatı yakaladım" ifadelerini kullandı.

"Kitap çok farklı hikayesini herkese ulaştıracak diye düşünüyorum"

Etkinliğe katılan Havva Sula ise, "Gülsen abla benim ablam diyeyim ben de hekimim o da hekim. Ben de sivil toplumcuyum oda sivil toplum kuruluşu çalışmaları yapan biri. Yıllardır beraber olduğumuz ablamız. Kitap imzalatmaya geldim ama imzalatamayacağım herhalde, bu ortamı görmeye eski arkadaşlarımı görmeye geldim. Hepimizin böyle ablaları, rehberleri, peşinden gideceğimiz, sıkıştığımız zaman gidip danışacağımız birileri olması lazım. Onların değerini bilmek lazım ve onların hayatını bilmek lazım. O yüzden kitap çok önemli bence onun çok renkli çok farklı hikayesini herkese ulaştıracak diye düşünüyorum. O yüzden de bu kadar kalabalık ve herkesin olmasından dolayı çok mutluyum" dedi.

"Hocamızı daha geniş kitlelere duyurmak adına çok kıymetli bir eser"

Etkinliğe katılan bir başka isim Habibe Nübüvvet Keleş, "Hocamız Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının aslında sadece Türkiye'de de değil uluslararası alanda da kendini sorumlu hisseden çok değerli bir hocamız. Onun gönüllü çalışmalarının bizatihi içinde olmuş bir kişi olarak tabii ki çok çok heyecanlandım. Hayatının bilinmeyen ayrıntılarını kaleme alan Ayşe kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Hocamızı daha geniş kitlelere duyurmak adına çok kıymetli bir eser. Temin edilip satır satır okunmasını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın ev sahipliği yaptığı etkinlikte, davetlilere kitap hediye edildi. Etkinlik sonunda misafirlere geleneksel ikramlarda bulunuldu. Dr. Ataseven'in yaşam öyküsünü konu alan bu kitap, hem geçmişin kıymetli tanıklıklarını gün yüzüne çıkarıyor hem de gönüllülüğün önemini yeni nesillere aktarmayı amaçlıyor. - İSTANBUL