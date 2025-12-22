Haberler

Bilecik'te öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi

Bilecik'te öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki 173 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitimlerde trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı ve güvenli geçiş yöntemleri anlatıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde öğrencilere yönelik trafik güvenliği eğitimi verildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda öğrenim gören toplam 173 öğrenciye, Trafik Büro Amirliği personeli tarafından trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitimler kapsamında öğrencilere trafik kuralları konusunda temel bilgiler aktarıldı. Eğitimlerde yayaların uyması gereken temel kurallar, emniyet kemeri kullanımının önemi, güvenli karşıdan karşıya geçiş yöntemleri ile okul servis araçlarında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Öğrencilerin trafik bilincini pekiştirmek amacıyla "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında kartlar dağıtılarak aktif katılım sağlandı.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın trafik konusunda bilinçlenmesine katkı sunan tüm personelimize teşekkür ederiz. Erken yaşta kazanılan trafik bilinci, can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Yusuf Güney ifade veriyor

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Ünlü şarkıcı ifade veriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü

Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü
Galatasaraylılar duymasın! Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Sörloth'un Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı
Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
title