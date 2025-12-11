Adalet Mesleki Eğitim Merkezi için cezaevinde inceleme

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde açılması planlanan Adalet Mesleki Eğitim Merkezi için Gölpazarı Açık Cezaevi'nde detaylı incelemelerde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek tarafından Gölpazarı Açık Cezaevi'nde gerçekleştirilen incelemede, merkezin açılış sürecine yönelik ihtiyaçlar, fiziki hazırlıklar, planlamalar ve yürütülecek eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Yapılan görüşmelerde, merkezin hayata geçirilmesiyle birlikte bölgede mesleki eğitim olanaklarının genişletileceği vurgulandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılmasının, hem cezaevi bünyesindeki eğitim faaliyetlerine hem de bölgedeki mesleki eğitim kapasitesine önemli katkılar sağlayacak. Bu merkez, mesleki eğitimde nitelikli insan kaynağını güçlendirecek önemli bir adım olacaktır" dedi.