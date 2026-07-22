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Bilecik'te 20 bin kişinin katıldığı festival sonrasında oda başkanlarından Vali Sözer'e teşekkür

Bilecik'te 20 bin kişinin katıldığı festival sonrasında oda başkanlarından Vali Sözer'e teşekkür
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Bilecik Pelitözü Göleti'nde 3 gün süren Gölpark Fest'e 20 bin kişi katıldı. Tuğçe Kandemir konseriyle sona eren festivalde yerel esnaf stant açtı. Oda başkanları Vali Sözer'e teşekkür etti.

Bilecik Pelitözü Göleti'nde 3 gün boyunca düzenlenen ve binlerce kişinin akın ettiği Gölpark Fest sonrasından oda başkanlarından Vali Faik Oktay Sözer'e teşekkür geldi.

Bilecik Pelitözü Göleti'nde 17-18-19 Temmuz günler 3 gün boyunca düzenlenen Gölpark Fest'in son günü Tuğçe Kandemir'in muhteşem konseri ile son buldu. 20 bin kişinin 3 gün boyunca çeşitli aktivite ve konserle eğlendiği alanda kurulan stantlarda yöresel ürünlerinde satışı yapıldı. Gölpark Fest sonrasında Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası Başkanı Harun Dilek ve Bilecik Giyim ve Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı'dan Vali Faik Oktay Sözer'e teşekkür geldi. İkili, Bilecik'in tanıtımı açısından güzel bir organizasyon olan Gölpark Fest 2026'da kurulan stantlarda yerel esnada verdiği değerden ve alakalarından dolayı Vali Faik Oktay Sözer'e esnaflar adına teşekkür ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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