Gölmarmaralı şehitler dualarla anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ilçesinde şehadetinin 31. yılında Ali Rıza Akbaş, şehadetinin 29. yılında Özcan Yıldız ve şehadetinin 39. yılında Turan Geçkalmış adına mevlit okutarak pilav hayrında bulundu.

Manisalı şehitleri anmak için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başlatılan şehit mevlidi ve pilav hayrı, Gölmarmara ilçesinde devam etti. Şehit Ali Rıza Akbaş şehadetinin 31. yılında, şehit Özcan Yıldız şehadetinin 29. yılında ve Şehit Turan Geçkalmış şehadetinin 39. yılında hayır duaları ile anıldığı programa Gölmarmara Kaymakamı Celal Ateşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Sıdkı Aygün, İlçe Emniyet Amir Vekili Ahmet Öztekin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Kağan Tunçelli, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İbrahim Aydın, Gölmarmara Belediye Meclis Üyesi Taner Baran, MHP İlçe Başkanı Şakir Can ve şehit aileleri ile yakınları katıldı. Şehitler adına Kuran-ı Kerim okunmasının ardından pilav hayrı gerçekleştirildi. Programın son bölümünde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve içerisinde Yasin-i Şerif ile Türk Bayrağı bulunan hediyeler, Gölmarmara Kaymakamı Celal Ateşoğlu tarafından şehit ailelerine takdim edildi. Şehit aileleri ve yakınları, evlatlarını unutmayan ve anma programı gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - MANİSA