Göle Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan Unutulmaz Yıl Sonu Gösterisi

Ardahan'ın Göle ilçesinde, Göle Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından düzenlenen yıl sonu gösterisi izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Göle Borsa İstanbul Ortaokulu'nun Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, yıl boyunca öğrendiklerini sergileyerek unutulmaz bir gün yaşattı.,

Program salon girişinde öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı mum çalışmalarının sergilenip satışa sunulmasıyla başladı. Sunuculuğunu okul öğrencilerinden Kadir Çelenk'in üstlendiği program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte açılış konuşmasını Göle Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Tuncay Kasımoğlu yaptı Müdür Kasımoğlu, "Bugün burada özel çocuklarımızın sevgisini emeğini hep birlikte paylaşacağımız bir etkinlikte buluştuk inanıyoruz ki sevgi saygı anlayış en başlangıcın temel taşlarıdır. Bu özel günümüzde yanımızda olup bizlere destek verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bizim çocuklarımız istenildiği gibi yazamayabilir okuyamıyor belki yürüyemiyor konuşamıyor belki ilk seferde algılayamıyor olabilir olsun kim bu kadar mükemmel ki, bu hayatta biz öğrencilerimize daha iyi eğitim vermek daha iyi arayış içinde olmaları gayemizdir" dedi

Gösteriler, özel eğitim öğrencilerinden oluşan Kafkas ekibinin halk oyunlarıyla başladı. Ardından sahneye çıkan öğrenciler söyledikleri şarkı ve türkülerle adeta profesyonel sanatçılara taş çıkarttı. Öğrencilerin ses performansı izleyicilerden büyük alkış aldı.

Program şiirler, dans gösterileri ve okulda yıl boyunca yapılan etkinliklerin yer aldığı slayt gösterisiyle devam etti. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki 27 öğrencinin görev aldığı gösteri için 4 hafta boyunca yoğun bir hazırlık süreci yürütüldü. Etkinlikte ayrıca 20 öğretmen aktif görev aldı.

Müzik öğretmeni Erkan Demir'in rehberliğinde hazırlanan müzik dinletisi salonda duygusal anlar yaşattı. Veliler, öğrencilerinin sahne performanslarını cep telefonlarıyla kaydederek bu anlamlı anları kayıt altına aldı.

Program sonunda Göle Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, Göle Kaymakamı Yunus Emre Fırat'a el emeği hediyelerini takdim etti. Kaymakam Fırat, yaptığı konuşmada, "Başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere, öğretmenlerimize ve çocuklarımıza çok teşekkür ederim. Bugün burada çok güzel bir sunum izledik. Özel çocuklarımızdan aldığım bu hediye benim için en anlamlı hediye. Hepsini gönülden kutluyorum" dedi.

Programda sahne alan öğrenci Azat Küpeli ise, "Bugün burada program yaptık, herkes bizi alkışladı, çok mutlu olduk" diyerek duygularını paylaştı.

Özel Eğitim Öğretmeni Şahin Selçuk da, "Öğrencilerimiz için bir yıl sonu programı hazırladık. Gayet güzel geçti. Öğrencilerimize çok teşekkür ederim, çok güzel bir performans sergilediler. Bizleri salonda yalnız bırakmayan herkese ayrıca teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Etkinliğe Kaymakam Yunus Emre Fırat'ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Bedir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Seyfullah Bayraktar, Mal Müdürü Burcu Usta, Tapu Müdürü Talat Ateş, Göle Özel Eğitim Okulu Müdürü Tuncay Kasımoğlu, çok sayıda kurum amiri, öğretmen, veli ve vatandaş katıldı. - ARDAHAN