Gölbaşı'nda Depremde Yıkılan Cami Minareleri Yeniden İnşa Edildi
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yıkılan Mimar Sinan ve Fatih Camii minareleri, Gölbaşı Kaymakamlığı ve hayırseverlerin desteğiyle tekrar inşa edildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremde yıkılan cami minareleri yeniden inşa edildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası yıkılan Mimar Sinan ve Fatih Camii minareleri, Gölbaşı Kaymakamlığı ve hayırsever vatandaşların destekleriyle yeniden inşa edilerek yerine sabitlendi.
Minarelerin bakımlarıyla ilgili çalışmaların aralıksı devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN