Gölbaşı'nda ara tatile çıkan çocuklara "Şenlik" sürprizi - Haberler

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Gölbaşı'nda ara tatile çıkan çocuklara "Şenlik" sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gölbaşı'nda ara tatile çıkan çocuklara 'Şenlik' sürprizi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, bugün ikinci ara tatile çıkan Gölbaşılı öğrencilere müjdeyi verdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, bugün ikinci ara tatile çıkan Gölbaşılı öğrencilere müjdeyi verdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Gölbaşı Belediyesi tarafından ikinci ara tatile çıkan öğrencilere özel Çocuk Şenliği etkinliği düzenleneceğini duyurdu. Gölbaşı Atatürk Sahil Parkında gerçekleşecek olan şenliklerde yüz boyama, survivor parkuru, balon dağıtımı, büyük boy zıpzıp, top havuzu benzeri birçok etkinlik yapılacak.

Şenliğin 9 Nisan Cumartesi günü gerçekleşeceğini, öğlen 14.00'ten akşam saat 19.00'a kadar devam edeceğini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Jonglör gösterisi, yüz boyama, palyaço gösterileri, balonlu etkinlik gibi pek çok eğlence çocuk şenliğimizde siz değerli kardeşlerimizi bekliyor olacak" dedi. - ANKARA

Gölbaşı'nda ara tatile çıkan çocuklara Şenlik sürprizi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Çocuk, Yerel, Haberler

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