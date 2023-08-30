Gölbaşı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Mimar Sinan Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törenle kutlandı. Törene Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, Belediye Başkan Vekili Mehmet Arkcı, Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Yaman, AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya, Ziraat Odası Başkanı Cuma Ali Aras, belde belediye başkanları, köy ve mahalle muhtarları, STK temsilcileri, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kaymakam ve belediye başkanının Atatürk büstüne çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ilçe jandarma komutanlığında görevli Astsubay Yunus Yılmaz yaptığı konuşmasında, "101.yıl dönümünü ilk günkü gurur ve heyecandan hiçbir şey kaybetmeden, aynı duygularla kutladığımız, 30 Ağustos zaferi ile Başkomutan Mustafa Kemal'in önderliğindeki yüce Türk ulusu, emperyalist güçlerin işgalci ordularını, anavatan topraklarından kesin olarak atarak, ebedi özgürlük ve bağımsızlığına kavuşmuştur. Bu zafer, bütün otoritelerin tartışmasız bir askeri deha kabul ettiği, Ulu Önder Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk tarafından Anadolu'da sağlanan milli birlik ve beraberliğin mutlak bir sonucu olarak kazanılmıştır" dedi.

Öğrenciler tarafından şiirler okunmasının ardından Gölbaşı Kaymakamlık makamında Kaymakam Tarık Buğra Seyhan'ın tebrikatları kabul etmesiyle sona erdi. - ADIYAMAN