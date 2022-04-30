Gölbaşı Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Ramazan Bayramı Denetimi

ANKARA (ANKA) -

Ankara Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki denetimlerini sıklaştırdı. İlçedeki market, kasap, şarküteri, pastane ve tatlıcılara yönelik denetim yapıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki market, kasap, şarküteri, pastane ve tatlıcılara yönelik denetim yaptı.

"ESNAFTAN İSTEĞİMİZ KENDİ SOFRASINDA NASIL BİR GIDA GÖRMEK İSTİYORSA VATANDAŞA DA O ÜRÜNÜ AYNI HİJYEN VE KALİTEDE SUNMALARIDIR"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in katılımıyla yapılan denetimlerde işletmelerde hijyen, sağlığa uygunluk, vergi levhası ve eğitim sertifikası kontrolleri yapıldı. Şimşek, denetimlerde ceza yazmayı değil esnafı bilgilendirilerek sorumluluklarını yerine getirmesini amaçladıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için rastladığımız olumsuz durumlar hakkında işletmeleri uyarıyor, eksikleri gidermeleri konusunda onlara rehberlik yapıyoruz. Esnaftan isteğimiz kendi sofrasında nasıl bir gıda görmek istiyorsa vatandaşa da o ürünü aynı hijyen ve kalitede sunmalarıdır" dedi.

Başkan Şimşek, Ramazan Bayramı'nı da kutladı.