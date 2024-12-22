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Göktepe Dağı'na İlk Kar Düştü

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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bulunan Göktepe Dağı, etkili olan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Bölge sakinleri ve doğaseverler manzaranın tadını çıkarırken, kışın gelişini müjdeleyen bu görsel şölen büyük ilgi gördü.

Göktepe Dağı beyaza büründü

MUĞLA - Muğla'da alçak kesimlerde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kavaklıdere ilçesine bağlı Göktepe Dağı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Bölge sakinleri, Göktepe Dağı'nın karla kaplanmasıyla oluşan manzaranın keyfini çıkarırken, kış mevsiminin ilk karı bölgeye ayrı bir güzellik kattı. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir görsel şölen sunan kar yağışı, çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Göktepe Dağı'na İlk Kar Düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT KURT - Yerel
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