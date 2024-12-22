Göktepe Dağı'na İlk Kar Düştü

Göktepe Dağı beyaza büründü

MUĞLA - Muğla'da alçak kesimlerde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kavaklıdere ilçesine bağlı Göktepe Dağı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Bölge sakinleri, Göktepe Dağı'nın karla kaplanmasıyla oluşan manzaranın keyfini çıkarırken, kış mevsiminin ilk karı bölgeye ayrı bir güzellik kattı. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir görsel şölen sunan kar yağışı, çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.