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Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu 2024-2025 Akademik Yılı Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu 2024-2025 Akademik Yılı Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in katıldığı genel kurulda, 2023-2024 Akademik Yılı'nda yapılan faaliyetler değerlendirildi ve 2024-2025 yılına dair planlar paylaşıldı.

BEUN Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu 2024-2025 Akademik Yılı Genel Kurul Toplantısı, Rektör Özölçer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulunda gerçekleşen toplantıya; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erdal Kara, Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. İdil Özkan ve akademisyenler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erdal Kara, 2023-2024 Akademik Yılı'nda yapılan faaliyetler hakkında genel bir sunum gerçekleştirdi. Müdür Dr. Öğr. Üyesi Kara daha sonra 2024-2025 Akademik Yılı'nda yapılacak olan çalışmalar, yeni akademik yıl planı, akademik ve idari personel ile öğrenci sayıları, yüksekokulun altyapıya yönelik iyileştirme çalışmaları, tamamlanan ve devam eden bilimsel ve sosyal projeler ile akademik çalışmalara değindi. Ayrıca Kara, akdemi ve sektör dünyası ile planlanan ortak projeler, öğrencilere yönelik kariyer günü etkinlikleri ve teknik geziler hakkında bilgi vererek, Meslek Yüksekokulunun gelişimine her daim destek olan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür edip sözlerini tamamladı.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erdal Kara'nın konuşmasının ardından BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 2024-2025 Akademik Yılı üzerine genel değerlendirmede bulundu. Rektör Özölçer, konuşmasında yeni akademik yılın Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesine hayırlı uğurlu olmasını dileyerek üniversitenin akademik, sağlık, eğitim, sanatsal, kültürel ve sportif gibi tüm alanlarda gerçekleştireceği nitelikli çalışmaların öneminin altını çizdi. Rektör Prof. Dr. Özölçer, Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulunun yalnızca akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda sosyal çalışmalar ve sektörel iş birlikleriyle de önemli bir konumda olduğunu vurguladı. Eğitimde dijital dünyanın ışığında yenilikçi yaklaşımların benimsenmesi gerektiğini vurgulayan Özölçer, ulusal ve uluslararası projelerde daha etkin rol alınması, nitelikli bilimsel yayınların artırılması ve akademik iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Rektör Özölçer, Meslek Yüksekokulun akademik ve sosyal alanlarda gözle görülür olduğunu belirttiği kayda değer gelişimine de dikkat çekerek bu gelişime katkı sağlayan tüm akademik ve idari kadroya teşekkür etti.

Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu 2024-2025 Akademik Yılı Genel Kurul Toplantısının ardından BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek yüksekokulda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Rektör Özölçer ayrıca Meslek Yüksekokulunda öğrencilerle bir araya gelerek öğrencilerin öğrenim hayatı, akademik, sosyal, kültürel çalışmaları ve sportif faaliyetleri üzerine bir sohbet etti. Ziyaret, Rektör Özölçer'in öğrencilerle gerçekleştirdiği buluşmanın ardından akademik ve idari personel ve öğrencilerle toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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