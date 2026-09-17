Haberler

Gökçeada’nın Kurtuluş Günü ve 19 Eylül Gaziler Günü hazırlıkları başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gökçeada’nın Kurtuluş Günü ve 19 Eylül Gaziler Günü hazırlıkları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığında, 19 Eylül Gaziler Günü ile 22 Eylül Gökçeada’nın Kurtuluş Günü çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinliklerin planlanması amacıyla komite toplantısı düzenlendi.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığında, 19 Eylül Gaziler Günü ile 22 Eylül Gökçeada'nın Kurtuluş Günü çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinliklerin planlanması amacıyla komite toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, 19 Eylül Gaziler Günü ile 22 Eylül Gökçeada'nın Kurtuluş Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek tören ve etkinliklerin program akışı, kurumlar arası koordinasyon ve yapılacak hazırlıklar ayrıntılı olarak ele alındı. Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Gaziler Günü'nün taşıdığı milli ve manevi değere dikkat çekerek, Gökçeada'nın kurtuluşunun yıl dönümünün de adanın tarihi hafızası ve ortak birlik duygusu açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaymakam Osman Acar, "19 Eylül Gaziler Günü'nü gazilerimize duyduğumuz minnet ve şükrana yakışır şekilde; 22 Eylül Gökçeada'nın Kurtuluş Günü'nü ise ilçemizin tarihi anlamına uygun, coşkulu ve geniş katılımlı programlarla kutlamak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Gökçeada halkımızı ve tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı günlerde düzenleyeceğimiz programlara davet ediyorum" dedi.

Toplantı, kurumların görev ve sorumluluklarının değerlendirilmesi ve program hazırlıklarının gözden geçirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi

Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi
İsmet Taşdemir kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi: Hatalı benim

Koca şehrin karşısına geçip sorumluluk aldı: Hatalı aranacaksa o benim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: ABD'de faizi süratle düşürün

Sürpriz faiz kararı Trump'ı çıldırttı! Dakikalar sonra talimatı verdi
Vatandaş isyanda! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü

Vatandaş isyanda! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü
Öğrencisini otel odalarında istismar eden öğretmene 16 yıl hapis

Mide bulandıran olay! Öğrencisini otele götürdü, sonrası korkunç
Greenwood direği geçemedi! Kadın güvenlik görevlisi kahroldu

Greenwood'un frikiğine verdiği tepki bomba
ABD ile Husiler Umman'da masaya oturdu! Kızıldeniz için kritik görüşme

Terlikli savaşçılar süper güce diz çöktürdü
Galatasaray'ın rakibi Barcelona çıldırdı! 90 dakikada gol olup yağdılar

Galatasaray'ın rakibi Barcelona çıldırdı! Gol olup yağdılar
Cansu öğretmenin kahreden sonu! Bebeği daha 3 aylıktı

Cansu öğretmenden kahreden haber! Bebeği daha 3 aylıktı