Gökçeada’nın Kurtuluş Günü ve 19 Eylül Gaziler Günü hazırlıkları başladı

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığında, 19 Eylül Gaziler Günü ile 22 Eylül Gökçeada'nın Kurtuluş Günü çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinliklerin planlanması amacıyla komite toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, 19 Eylül Gaziler Günü ile 22 Eylül Gökçeada'nın Kurtuluş Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek tören ve etkinliklerin program akışı, kurumlar arası koordinasyon ve yapılacak hazırlıklar ayrıntılı olarak ele alındı. Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Gaziler Günü'nün taşıdığı milli ve manevi değere dikkat çekerek, Gökçeada'nın kurtuluşunun yıl dönümünün de adanın tarihi hafızası ve ortak birlik duygusu açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaymakam Osman Acar, "19 Eylül Gaziler Günü'nü gazilerimize duyduğumuz minnet ve şükrana yakışır şekilde; 22 Eylül Gökçeada'nın Kurtuluş Günü'nü ise ilçemizin tarihi anlamına uygun, coşkulu ve geniş katılımlı programlarla kutlamak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Gökçeada halkımızı ve tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı günlerde düzenleyeceğimiz programlara davet ediyorum" dedi.

Toplantı, kurumların görev ve sorumluluklarının değerlendirilmesi ve program hazırlıklarının gözden geçirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı