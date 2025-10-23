Gökçeada'da Sağanak Yağış Sonrası Sel: Ekipler Zarar Tespiti Yapıyor

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde gece boyu etkili olan kuvvetli sağanak yağış, sele neden oldu. Yaşanan selde bazı evler, iş yerleri, tarım arazileri sular altında kalırken köy yolunda oluşan toprak kaymasıyla yol kapandı. Yaşanan afet ardından Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığında Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Gökçeada ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe sular altında kaldı. Gökçeada'ya bağlı Kaleköy köyünde bazı evler, tarım arazileri, iş yerleri sular altında kaldı. Uğurlu köyünde ise sağanak yağış nedeniyle oluşan toprak kaymasıyla yol kapandı. Toplantıda, ilçede yaşanan afetin tüm boyutlarıyla ele alınarak, sel ve heyelanların etkilerinin tamamen ortadan kaldırılması amacıyla alınacak tedbirler ve uygulanacak eylem planları karara bağlandı.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının sabahın ilk saatlerinden itibaren yüksek bir koordinasyon, birlik ve beraberlik anlayışıyla sahada görev yaptığını belirterek, "Yaşanan sel ve heyelanların etkilerini hızlı bir şekilde kontrol altına alarak en aza indirdik. Tüm ekiplerimiz fedakarca çalışarak vatandaşlarımızın güvenliğini sağladı. Emeği geçen tüm kurumlarımıza ve personelimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da benzer afetlere karşı her zaman müteyakkız bir şekilde çalışmaya, gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrasında, zarar tespit ekipleri sahada incelemelerini sürdürürken, jandarma, karayolları ve özel idare ekipleri tarafından temizlik, yol açma ve drenaj çalışmaları aralıksız devam ediyor. - ÇANAKKALE