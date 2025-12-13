Haberler

Gökçeada'da 22. Uluslararası Gastronomi Festivali öncesi tadım programı

Gökçeada'da 22. Uluslararası Gastronomi Festivali öncesi tadım programı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gökçeada'da düzenlenecek 22. Uluslararası Gastronomi Festivali öncesinde, Kaymakam Osman Acar'ın katılımıyla tadım programı yapıldı. Festivalde Gökçeada Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin sunacağı yemeklerin tadımı gerçekleştirildi ve yerel lezzetler hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde gerçekleştirilecek olan 22. Uluslararası Gastronomi Festivali öncesi tadım programı gerçekleştirildi.

Gökçeada'da bu sene 22'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Gastronomi Festivali öncesinde tadım programı gerçekleştirildi. Programa katılan Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, gençlerle bir araya geldi. Programda, festivale 3 farklı kategoride 6 öğrenciyle katılım sağlayacak olan Gökçeada Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yarışmada sunacağı yemeklerin tadımı gerçekleştirildi. Gençlerin hazırlık sürecini yerinde takip eden Kaymakam Osman Acar, öğrencilerle sohbet ederek heyecanlarına ortak oldu. Gastronomi alanında gösterilen bu başarının, mesleki eğitimin niteliğini ve gençlerin yeteneklerini ortaya koyması açısından son derece kıymetli olduğunu ifade eden Kaymakam Acar, öğrencileri ve emeği geçen öğretmenleri tebrik ederek yarışmada başarılar diledi.

Programda, Gökçeada'nın yerel lezzetlerini ve mutfak kültürünü yansıtan yemekler hakkında değerlendirmeler yapılırken, festivalin öğrenciler için önemli bir deneyim ve vitrin niteliği taşıdığı vurgulandı.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesi ve iyi dileklerin paylaşılmasının ardından sona erdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye'de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı

Suriye'de neler oluyor? ABD'li askerlere ateş açıldı, yaralılar var
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
ABD'de yaşayan 'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi! Gören küçük dilini yuttu

'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

Nur Köşker'in ablasından da Mehmet Akif Ersoy paylaşımı geldi
Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...

Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...
Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar

Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar
İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor

İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Ayşe Arman boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!

Boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
title