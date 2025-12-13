Gökçeada'da 22. Uluslararası Gastronomi Festivali öncesi tadım programı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde gerçekleştirilecek olan 22. Uluslararası Gastronomi Festivali öncesi tadım programı gerçekleştirildi.

Gökçeada'da bu sene 22'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Gastronomi Festivali öncesinde tadım programı gerçekleştirildi. Programa katılan Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, gençlerle bir araya geldi. Programda, festivale 3 farklı kategoride 6 öğrenciyle katılım sağlayacak olan Gökçeada Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yarışmada sunacağı yemeklerin tadımı gerçekleştirildi. Gençlerin hazırlık sürecini yerinde takip eden Kaymakam Osman Acar, öğrencilerle sohbet ederek heyecanlarına ortak oldu. Gastronomi alanında gösterilen bu başarının, mesleki eğitimin niteliğini ve gençlerin yeteneklerini ortaya koyması açısından son derece kıymetli olduğunu ifade eden Kaymakam Acar, öğrencileri ve emeği geçen öğretmenleri tebrik ederek yarışmada başarılar diledi.

Programda, Gökçeada'nın yerel lezzetlerini ve mutfak kültürünü yansıtan yemekler hakkında değerlendirmeler yapılırken, festivalin öğrenciler için önemli bir deneyim ve vitrin niteliği taşıdığı vurgulandı.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesi ve iyi dileklerin paylaşılmasının ardından sona erdi. - ÇANAKKALE