Göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan kavgada göğsüne aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Fatih Kurt, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, gece saatlerinde Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi Singapur Evleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ş. ile Fatih Kurt arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda F.Ş., yanındaki bıçakla Fatih Kurt'u göğsünden yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fatih Kurt, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli F.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Fatih Kurt'un cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınarak Akyazı'ya getirildi. Kurt için Gazi Süleyman Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Yakınlarının ve çok sayıda vatandaşın katıldığı namazın ardından Kurt'un cenazesi, Süt Fabrikası Yanı Aile Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı