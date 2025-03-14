Glütensiz ekmek krizine giren genç hayatının dönüm noktası oldu, yaptığı iyilik tüm ülkeyi sardı

Engelliler ile hastalara yönelik desteklerinin yanı sıra çölyak hastaları için glütensiz ürünler üretip hastalara ulaştıran Antalya Yüce Camii İmam Hatibi Hasan Koç, ' İyilik Ödülü'ne layık görüldü. İmam Hatip Hasan Koç, yıllar önce yaşadığı bir olayın hayatında dönüm noktası olduğunu belirterek, "Glütensiz ekmek krizine giren bir çölyak hastası genç vardı. Normal ekmek zannetmiştim, glütensiz ekmekmiş. Onun o ekmekle düzeldiğini görünce üretmeye karar verdik. Şuanda her gün glütensiz ekmek üretiyoruz" dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 8'nci Uluslararası İyilik Ödülleri, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu. Ödül töreninde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'ndeki Yüce Camii İmam Hatibi Hasan Koç, engelliler ile hastalara yönelik yardımseverliği ve desteklerinin yanı sıra, hayırseverlerin desteğiyle çölyak hastaları için glütensiz ve ekşi mayalı ürünleri üretip down sendromlulara ve çölyak hastalarına ulaştırmasıyla İyilik Ödülü'nün sahibi oldu.

Krize giren genç, hayatının dönüm noktası oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödülünü alan Yüce Cami İmam Hatibi aynı zamanda Antalya İl Müftülüğü Engelli Koordinatörü Hasan Koç, 'hayatımın dönüm noktası' dediği o anısını şu sözlerle paylaştı:

"Ziyaretlerimiz esnasında bir kardeşimizin kriz geçirdiğini duydum. Ekmek alamadığını söylediler. En yakından fırından ekmek almıştım ama normal ekmek için değilmiş. Çölyak ve otizmli bir kardeşimizdi. Bundan yıllar öncesinde bir ekmeğin onlarca fiyat üstünde glütensiz ekmek diyeti varmış. Bu bizde bir kırılma noktası ve hassasiyet oluşturdu. Bunun çalışmalarını yaptık. Baktık ki ekmeğimiz çok iyi geldi. Artık hastalarımız daha mutlu olmaya başlayınca ilerleyen süre içerisinde üretimini kendimiz yapmaya başladık ve şuanda il dışından talepler olmaya başladı. Kargolarla anlaştık. Şuanda her gün glütensiz ekmek üretiyoruz ve Antalya dışına da anlaşmalı kargolarla hiçbir beklenti olmadan gönderiyoruz."

Doktor tavsiyesi ve reçete şartı

Glutensiz ekmeği doktor tavsiyesi ve reçeteleri kontrol ederek verdiklerini aktaran Koç, "Bunun dışında diyabet 1, guatr, kanser hastalarımız vardı. Mama ile besleniyorlardı. Ekmeğimiz piştikten sonra yavaş yavaş tüketmeye başladı, onlara da çok iyi geldi. Bu ekmeği üretirken her konuda hassas davranıyoruz. Kullandığımız suya ve tuza dikkat ediyor, doğal bir şekilde onlara ulaştırıyoruz" dedi.

"Onları yaptığı dualar ödüle götürdü"

Aldığı ödülle ilgili de duygularını paylaşan Koç, "Allah sabredenlerle beraberdir. Allah'ın rahmeti orada tecelli eder. Bu Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği de dezavantajlı gruplardan, özel çocuklarımızın annelerinden, engelli kardeşlerimizden, şehit yakınlarımızdan, gazilerimizden, huzur evi sakinlerimizden çok dua aldık. Onların yaptığı dualar geri çevrilmeyen dualar. Bizi bu iyilik hareketinde hasbelkader bir ödüle götürdü. Bunu da saygı değer Cumhurbaşkanımızın elinden almak bize ayrıca bir onur ve mutluluk verdi. Rabbim inşallah devletimize ve milletimize zeval vermesin. İyiliğe anahtar, şerre kilit eylesin. Daha güzel iyiliklerde buluşmayı nasip eylesin" ifadelerine yer verdi.

"Hasan hocam babam gibidir"

Hasan Koç'un her camiye geliş gidişte asansörle yardımcı olduğu engelli bireylerden Özgür Özbek de, "Hasan hocam benim babam gibidir. Çok kıymet veririm kendisine. Çok iyi birisi. Her zaman beni indirip çıkartıyor. Maddi ve manevi bana yardımcı oluyor" diye konuştu. - ANTALYA