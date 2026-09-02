Gebe kadın ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Girne açıklarındaki feribot kazasından etkilenen 35 haftalık gebe bir kadının ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildiğini ve durumunun yakından takip edildiğini açıkladı. Bakan, kazada yaşamını yitirenler için taziye mesajı paylaştı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Girne'de meydana feribot kazasından etkilenen hamile kadının ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildiğini açıkladı.
Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasından etkilenen 35 haftalık gebe vatandaşımızı, sağlık ekiplerimizin gözetiminde ambulans uçakla Kocaeli'ye naklettik. Hastamızın durumunu yakından takip ediyoruz. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.