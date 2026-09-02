Gebe kadın ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Girne'de meydana feribot kazasından etkilenen hamile kadının ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildiğini açıkladı.

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasından etkilenen 35 haftalık gebe vatandaşımızı, sağlık ekiplerimizin gözetiminde ambulans uçakla Kocaeli'ye naklettik. Hastamızın durumunu yakından takip ediyoruz. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı