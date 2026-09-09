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Giresunlu iş insanı Ergin Kılıçaslan GTSO Başkanlığı’na adaylığını açıkladı

Giresunlu iş insanı Ergin Kılıçaslan GTSO Başkanlığı’na adaylığını açıkladı
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Giresunlu iş insanı Ergin Kılıçaslan, Kasım ayında yapılacak olan seçimlerde Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Giresunlu iş insanı Ergin Kılıçaslan, Kasım ayında yapılacak olan seçimlerde Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Giresun'un ekonomik potansiyelini harekete geçirmek ve oda üyelerinin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla aday olduğunu belirten Kılıçaslan, yeni dönemde "Ben değil, biz" anlayışıyla hareket edeceklerini söyledi.

GTSO'nun siyaset üstü bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini ifade eden Kılıçaslan, "Bizim odamızın kapısından içeri siyaset giremez, ayrışma giremez, ötekileştirme giremez. Bizim tek bir siyasetimiz vardır; o da üretmek, yatırım yapmak ve memleketimize değer katmaktır" dedi.

Tecrübeli, dinamik ve vizyoner bir ekiple yola çıktıklarını belirten Kılıçaslan, tüm üyeleri kucaklayan adil ve şeffaf bir yönetim hedeflediklerini kaydetti. Seçim sürecinin Giresun'un ahilik kültürüne yakışır şekilde geçmesini temenni eden Kılıçaslan, "Bizler yıkmaya, eleştirmeye, ayrıştırmaya değil; yapmaya, birleştirmeye ve kucaklamaya geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçaslan, seçim sonucunda kazananın Giresun ve kardeşlik olmasını temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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