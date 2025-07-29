Giresunlu 101 yaşındaki Ali Dede: 'Menderes'ten sonra ülkede bolluk dönemi Erdoğan zamanında yaşanıyor'

Giresun'da yaşayan 101 yaşındaki Ali Karabulut, Türkiye'nin geçmiş dönemlerini kıyaslayarak Adnan Menderes hükümetinden sonra en büyük bolluk ve refahın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde yaşandığını söyledi.

5 çocuk ve 60 torun sahibi olan Karabulut, çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadıkları yokluğu anlattı. Karabulut, "Ben Atatürk'ün Giresun'a geldiği gün doğmuş bir Cumhuriyet çocuğuyum. Atatürk dönemini çok hatırlamıyorum ama İsmet İnönü dönemini iyi bilirim. Giresun'un köyünden 3-4 saat yürüyerek çarşıya buğday ve şeker almaya giderdik. Günlerce beklediğimiz olurdu. Çoğu zaman elimiz boş dönerdik. Dut yaprağından çorba, taflan yaprağından yemek yapardık. Evinde hayvanı olan bile asker için elinden alınırdı" dedi.

"Menderes'le bolluk geldi"

1950 sonrası Adnan Menderes'in iktidara gelmesiyle birlikte ülkede bolluk ve bereketin başladığını ifade eden Karabulut, "Her şeyin karneyle verildiği dönemden sonra Menderes geldi, her şey bollaştı. Ben de o dönemde çobanlık yapmaya başladım. Hayvancılık sayesinde süt, yoğurt, ayran, yağ soframıza girmeye başladı. Elinde malı olan satıyor, olmayan da alabiliyordu. Köyde taflan yaprağı satıp şeker alanlar vardı. İnönü zamanında ise ne alınacak ne satılacak bir şey vardı" diye konuştu.

"Erdoğan gerçek bir lider"

Menderes döneminden sonra en iyi yönetimin Erdoğan döneminde olduğunu vurgulayan Karabulut, "Recep Tayyip Erdoğan, milletini düşünen gerçek bir lider. Menderes'ten sonra gelmiş en güçlü lider odur. Bugün her şey bol, parası olan alabiliyor, çalışan herkes para kazanabiliyor" ifadelerini kullandı.

Ali Karabulut'un 75 yaşındaki oğlu Muzaffer Karabulut ise babasının Erdoğan'ı çok sevdiğini ifade ederek, "Babam 1924 doğumluymuş ama askerliğini geç yapmak için nüfusa 1927 olarak yazdırılmış. 5 çocuğu, 60 torunu var. Yaşlandıkça bazı şeyleri unutuyor ama dut yaprağı yedikleri günleri ve Erdoğan sevgisini hiç unutmuyor" şeklinde konuştu. - GİRESUN