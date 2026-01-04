Vali, Ocak Soğuğunda Denize Girdi.

(GİRESUN) – Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Adası'nın turizme kazandırılması ve tanıtımına dikkat çekmek amacıyla ocak ayının dondurucu soğuğunda denize girerek Giresun Adası'nın etrafını yüzerek turladı.

Kar yağışı ve soğuğun etkili olduğu havada gerçekleştirilen etkinlikte Serdengeçti, 5 derece sıcaklıktaki denizde 30 dakika boyunca kesintisiz yüzdü ve zaman zaman dalışlar yaptı. Vali Serdengeçti, Giresun Adası çevresinde gerçekleştirdiği yüzme turuna ilişkin görüntü ve mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Serdengeçti, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kışın denize girilir mi? Eşsiz, benzersiz Giresun Adası'nı görünce soru kendiliğinden cevaplanıyor. Şehrin eşsiz manzarası karşınızda olunca Karadeniz yüreğinizi ısıtıyor. Böyle bir ahenkte serin sulara kulaç atarken bir tarafı mavi diğer tarafı beyaz olan bu mevsim, sadece takvimden ibaret."

Soğuk havaya rağmen gerçekleştirilen yüzme turunun, Giresun Adası'nın tanıtımına dikkat çekerek farkındalık oluşturmayı amaçladığı belirtildi. Serdengeçti'nin paylaşımı kentte ilgi uyandırırken, yayla turizmiyle öne çıkan Giresun'da turizm çeşitliliğinin, adanın daha etkin tanıtımıyla deniz turizmi alanında da güçlendirilmesi hedefleniyor."