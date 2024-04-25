Tartıştığı kişiyi polislerin gözü önünde ayağından vurdu... O anlar kamerada

Giresun'da silahlı kavga: 1 yaralı A) - Giresun'da bir kişi, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsı silahla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Hacımiktat Camii önünde Z.D. ve O.Y arasında arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada Z.D. araca bindirmeye çalıştığı O.Y.'yi polislerin gözü önünde ayağında vurarak yaraladı.

Polislerin müdahalesiyle elinden silah alınan Z.D. gözaltına alınırken, yaralı O.Y. ise olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan anlar ise vatandaşların cep telefonu tarafından anbean görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.