Giresun'da şiddetli yağış sele yol açtı: 2 kayıp, yollar kapandı

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) - Giresun'da şiddetli yağış sele neden olurken, birçok ilçe ve yerleşim yeri taşkınlardan etkilendi. Keşap'ta kayıp ihbarı yapılan 2 kişi için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Tirebolu- Doğankent yolu kaya ve ağaçların yola sürüklenmesi nedeniyle ulaşıma kapanırken, ekipler sel ve heyelanların ardından temizlik, yol açma ve hasar tespit çalışmalarına başladı.

Giresun'da dün etkisini artıran yağış, kentin doğu ve güney kesimlerinde sele dönüştü. Doğankent, Espiye, Güce, Tirebolu, Yağlıdere ve Keşap ilçeleri ile Duroğlu beldesinde derelerin debisi yükselirken, bazı yerleşim yerleri ve yollar taşkınlardan etkilendi. Keşap'ın Karabulduk beldesinde 2 kişi için kayıp başvurusu yapılması üzerine AFAD ve AKUT ekipleri, iş makinelerinin desteğiyle Karadere köyü çevresinde arama çalışması başlattı.

Duroğlu'nda derenin taşması sonucu çok sayıda iş yerini su bastı. Suların çekilmesiyle esnaf temizlik çalışmalarına başladı. Yağlıdere'nin Günece köyünde Dalıp Deresi'nin taşması hasara yol açarken, hidroelektrik santrali de selden etkilendi.

Tirebolu-Doğankent yolunda kaya parçaları ve devrilen ağaçlar nedeniyle ulaşım çift yönlü durduruldu. Kırsal kesimdeki bazı grup yollarında da taşkın ve heyelanlar ulaşımı güçleştirirken, ekipler yol açma, temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başladı.

Kaynak: ANKA