Giresun'un Sekü Köyü'ndeki Maden Direnişi 4'üncü Gününde : Yürütmeyi Durdurma Kararına Rağmen Sondaj Makinesi Sahaya Çıkarıldı

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) – Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü Köyü'nde, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'e ait Alagöz Maden'in maden arama faaliyetlerine karşı köylülerin başlattığı direniş sürerken, maden faaliyetinde kullanılan sondaj makinesi alana sahaya çıkarıldı.

Köylülerin direniş başlattığı bölgede çok sayıda jandarma ve jandarma özel harekat (JÖH) birimi görevlendirildi. Maden faaliyetinde kullanılan sondaj makinesi de maden sahasına çıkarıldı.

Köylüler, Giresun İdare Mahkemesi'nde hukuki süreç devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından verilen "kapsam dışı" yazısına dayanılarak şirketin sahada işlem yapmaya çalıştığını belirtti.

Mahkeme "ÇED olumlu" kararını iptal etti

Öte yandan, Alagöz Maden'in Tirebolu Sekü ve Görele Karlıbel köylerini kapsayan maden arama faaliyetleri için verilen "Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu" kararının, Giresun İdare Mahkemesi tarafından bugün açıklanan kararla yetki unsuru yönünden hukuka uygun bulunmadığı gerekçesiyle iptal edildiği öğrenildi.

Davanın avukatı Sevda Karataş Şahin, kararın ardından yaptığı açıklamada, dört gündür hem fiili hem hukuki mücadele yürüttüklerini belirterek, "Bize söz verilmesine rağmen bugün Kaymakamlık ve jandarma tarafından sondaj makinesi hukuka aykırı şekilde alana çıkarıldı. Elimizde yürütmeyi durdurma kararı vardı ve bu makinenin alana girmesi dahi hukuka aykırıydı" dedi.

Şahin, dava sonucunda mahkemenin idari işlemi iptal ettiğini vurgulayarak, "Davamızı kazandık, hukuka aykırılık tescillenmiş oldu. Bu saatten sonra sondaj makinesinin alana gitmesi açıkça hukuka aykırıdır ve suç teşkil etmektedir. Buna rağmen işlem yapılmıyorsa, işlem yapmayanlar hukuksuz davranmakta ve suç işlemektedir" ifadelerini kullandı.

Aynı süreçte Bulancak'ta Akkan Madencilik'e karşı açılan benzer bir davada da yürütmeyi durdurma kararının ardından iptal kararı çıktığını belirten Şahin, "Maden şirketlerine karşı haklılığımızı bir kez daha ispat etmiş olduk. Bu kararların valilik ve ilgili kurumlar tarafından dikkate alınmasını, buna göre işlem yapılmasını istiyoruz" dedi.

Bölgede gerilim sürerken, köylüler hukuki sürecin sonuçlanmasına rağmen sahadaki uygulamaya tepki göstermeye devam ediyor.

Kaynak: ANKA