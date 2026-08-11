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Giresun'da 70 Yıllık Taş Kahvehanenin Sembolü Osman Koyun Vefat Etti

Giresun'da 70 Yıllık Taş Kahvehanenin Sembolü Osman Koyun Vefat Etti
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Giresun'un Görele ilçesinde, 1958'de babasıyla birlikte inşa ettiği taş kahvehaneyi 70 yıl boyunca açık tutarak yayla kültürünü yaşatan 93 yaşındaki Osman Koyun hayatını kaybetti. Yaylacıların uğrak noktası olan ve odun ateşinde çay ikramıyla tanınan Koyun'un cenazesi Karlıbey köyünde toprağa verilecek.

Giresun'un Görele ilçesinde yaklaşık 70 yıldır yayla yolundaki taş kahvehanesini açık tutarak bölgenin kırsal yaşam kültürünü yaşatan 93 yaşındaki Osman Koyun hayatını kaybetti.

Görele ilçesine bağlı Karlıbey köyünün Hapan mevkiinde bulunan ve 1958 yılında babasıyla birlikte inşa ettiği taş kahvehanesiyle tanınan Koyun'un vefatı, yakınları ve köy sakinlerini üzüntüye boğdu.

Koyun, yaşamının büyük bölümünü adadığı kahvehaneyi yıllarca yaylaya çıkan vatandaşların uğrak noktası olarak yaşattı. Dağlardan ve derelerden sırtlarında taşıdıkları taşlarla inşa ettikleri kahvehane, yıllar boyunca yaylacıların dinlenme ve konaklama noktalarından biri oldu.

Geçtiğimiz günlerde İhlas Haber Ajansı tarafından haberleştirilen hayat öyküsünde Osman Koyun, 93 yaşında olmasına rağmen kahvehanesinin kapılarını açık tutmaya devam ettiğini anlatmıştı.

Koyun, o dönem yaptığı açıklamada, "Ben artık 93 yaşındayım. Gidecek bir yerim de yok. Gelen olursa sohbet ediyoruz, olmazsa burada oturuyorum. Ölene kadar da bu kahvehaneyi açık tutacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Odun ateşinde bakır kazan ve bakır demlikte çay hazırlayan Koyun, kahvehaneye gelenlere yıllar boyunca kendi elleriyle çay ikram etti. Taş duvarları, ahşap pencereleri ve tahta kapılarıyla geçmişten günümüze ulaşan kahvehane, Koyun'un vefatıyla birlikte onu tanıyanlar için ayrı bir anlam kazandı.

Osman Koyun'un cenazesinin, Karlıbey köyünde düzenlenecek cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Osman Koyun'un ömrünü adadığı yaklaşık 70 yıllık taş kahvehane ise, bir dönemin ve Karadeniz'in yaylacılık kültürünün sessiz tanığı olarak varlığını sürdürüyordu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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