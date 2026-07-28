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Gezici Kütüphane Yenişehir Parkı’nda Çocuklarla Buluştu

Gezici Kütüphane Yenişehir Parkı’nda Çocuklarla Buluştu
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Bayburt İl Halk Kütüphanesi’ne bağlı Gezici Kütüphane, Yenişehir Parkı’nda düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya geldi. Kitap okuma, boyama, voleybol ve çeşitli oyunlarla çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi. Kütüphane, kitap sevgisini kentin farklı noktalarına taşımayı ve kültürel etkinliklerle çocukları buluşturmayı hedefliyor.

Bayburt İl Halk Kütüphanesi bünyesinde hizmet veren Gezici Kütüphane, Yenişehir Parkı'nda çocuklarla bir araya getirildi. Etkinlikte kitap okuma, boyama, voleybol ve çeşitli oyunlarla çocuklar hem eğlendi hem de öğrenme fırsatı buldu.

Çocuklarda erken yaşta kitap okuma alışkanlığının kazandırılması ve kütüphane hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla sürdürülen gezici kütüphane çalışmaları kapsamında düzenlenen etkinlikte, çocuklar kitaplarla buluştu. Gün boyunca gerçekleştirilen okuma, boyama ve sportif etkinliklerle çocukların verimli ve keyifli vakit geçirmeleri sağlandı.

Bayburt İl Halk Kütüphanesince yürütülen gezici kütüphane çalışmalarıyla, kitap sevgisinin kentin farklı noktalarına taşınması ve çocukların kültürel etkinliklerle buluşturulması hedefleniyor. Gezici Kütüphane'nin kentin farklı bölgelerinde çocuklarla buluşmayı sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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