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Gerze’de huzurevi sakinleri doğada moral depoladı

Gerze’de huzurevi sakinleri doğada moral depoladı
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Sinop’un Gerze ilçesinde huzurevi sakinleri, doğayla iç içe düzenlenen piknik etkinliğinde bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi.

Sinop'un Gerze ilçesinde huzurevi sakinleri, doğayla iç içe düzenlenen piknik etkinliğinde bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Gerze Huzurevi Müdürlüğü tarafından, huzurevinde kalan yaşlılara yönelik sosyal etkinlik düzenlendi. İdemli Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen piknik programında huzurevi sakinleri, doğanın kalbinde temiz havanın ve güzel havanın tadını çıkardı.

Sohbetlerin edildiği, tebessüm dolu anların yaşandığı etkinlikte ulu çınarlar bol bol moral depoladı. Yetkililer, büyüklerin sosyal ve psikolojik moral motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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