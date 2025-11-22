Haberler

Gercüş'te Göçerlerin Zorlu Yolculuğu Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Gercüş ilçesinde, Van, Bitlis ve Erzurum gibi illerden Nusaybin yaylalarına giden göçerler, kötü hava koşulları ve yolların tehlikeleriyle başa çıkmaya çalışıyor. Göçerler, yaklaşık 3 ay süren zor bir yolculuk geçiriyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde havaların soğumasıyla beraber Van, Bitlis ve Erzurum gibi kentlerden gelerek Gercüş üzerinden Mardin'in Nusaybin ilçesindeki yaylalara giden göçerlerin zorlu yolculuğu başladı.

Göç yolculuğuna başlayan göçerler bazen karayolunda bazen de arazi ve dağlık alanlardan geçerken, bir çok zorlukla karşı karşıya kalıyor. Karayollarını kullanırken araç tehlikesiyle, dağlık alanlardan geçerken de uçurumlarla karşı karşıya kalan göçerler yılda yaklaşık 3 ayı yollarda geçiriyor. Van ve Bitlis'ten gelerek Gercüş'ten geçip Mardin'in Nusaybin ilçesine giden göçerler, hayvanlarını yazın serin bölgelere kışın ise sıcak bölgelere naklediyor.

Göçer Serhat Temel, "Yaklaşık 3 ay yollarda kalıyoruz. Van'ın Başkale ilçesinden geliyoruz, yaklaşık 2 aydan fazladır yoldayız. Her gün bir yerdeyiz. Konaklayarak gidiyoruz. Mardin'in Nusaybin ilçesine gidiyoruz. Yaklaşık 15 günümüz kalmış Nusaybin'e. 15 gün sonra bu macera bitecek. Göçerliğin zor tarafları var ama güzel olan yanları da var. İlkbaharda yolda olduğumuz zamanlar daha güzel. Sonbaharda daha zor. Karayolundan geldiğimiz zaman şoförler kızıyor, tarlalardan geldiğimiz zaman da vatandaş kızıyor. Nereden gideceğimizi biz de bilmiyoruz" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu
Mert Hakan'dan sürpriz paylaşım! Kerem detayı dikkat çekti

Nereden nereye!
Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım

Tedesco'dan ayrılığa veto: Satmayın, bana lazım
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Hatay'da alevlerin arasında can veren kişinin emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı

Kahreden olay! Alevlerin arasında can veren kişi emniyet müdürü çıktı
Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rizespor maçı kadrosunda yok

Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rize maçı kadrosunda yok
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.