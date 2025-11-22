Gercüş'te Göçerlerin Zorlu Yolculuğu Başladı

Batman'ın Gercüş ilçesinde havaların soğumasıyla beraber Van, Bitlis ve Erzurum gibi kentlerden gelerek Gercüş üzerinden Mardin'in Nusaybin ilçesindeki yaylalara giden göçerlerin zorlu yolculuğu başladı.

Göç yolculuğuna başlayan göçerler bazen karayolunda bazen de arazi ve dağlık alanlardan geçerken, bir çok zorlukla karşı karşıya kalıyor. Karayollarını kullanırken araç tehlikesiyle, dağlık alanlardan geçerken de uçurumlarla karşı karşıya kalan göçerler yılda yaklaşık 3 ayı yollarda geçiriyor. Van ve Bitlis'ten gelerek Gercüş'ten geçip Mardin'in Nusaybin ilçesine giden göçerler, hayvanlarını yazın serin bölgelere kışın ise sıcak bölgelere naklediyor.

Göçer Serhat Temel, "Yaklaşık 3 ay yollarda kalıyoruz. Van'ın Başkale ilçesinden geliyoruz, yaklaşık 2 aydan fazladır yoldayız. Her gün bir yerdeyiz. Konaklayarak gidiyoruz. Mardin'in Nusaybin ilçesine gidiyoruz. Yaklaşık 15 günümüz kalmış Nusaybin'e. 15 gün sonra bu macera bitecek. Göçerliğin zor tarafları var ama güzel olan yanları da var. İlkbaharda yolda olduğumuz zamanlar daha güzel. Sonbaharda daha zor. Karayolundan geldiğimiz zaman şoförler kızıyor, tarlalardan geldiğimiz zaman da vatandaş kızıyor. Nereden gideceğimizi biz de bilmiyoruz" dedi. - BATMAN