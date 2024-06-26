Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak F-4 Uçağıyla Uçuş Gerçekleştirdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 111'inci Filo Komutanlığında uçuşa yönelik brifing almasının ardından F-4 savaş uçağı ile uçuş gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile 111'inci Filo Komutanlığında uçuşa yönelik brifing almış, F-4 uçağı ile uçuş gerçekleştirmiş ve 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur" denildi. - ANKARA