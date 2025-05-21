Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kazakistan Genelkurmay Başkanı ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kazakistan Genelkurmay Başkanı ile Görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türkiye'yi ziyaret eden Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sultan Kamaletdınov ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Törenle karşılanan Kamaletdınov, Gürak ile basına kapalı bir toplantı yaptı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sultan Kamaletdınov ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sultan Kamaletdınov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Kamaletdınov, Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşılandı. Törenin ardından ikili, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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