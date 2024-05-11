Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'nde Çalışma Koşulları ve Sendikal Baskı İddiaları

MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'nde çalışma koşullarının ağır olduğunu ve çalışanlara sendikal baskı yapıldığını ileri süren Genel Sağlık İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Erman Açıkgöz, "Bu ortamda bu iş yükü altında ve üzerine de sendikaların baskısı altındayken o sağlık çalışanları halkımıza nasıl nitelikli hizmeti sunacak? Bunların hepsinin çözülebilmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'ne devlet aklının müdahale etmesi şart olmuştur. Rektörlük gereken görevini yerine getirmelidir" dedi.

Genel Sağlık İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Erman Açıkgöz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'nde yaşanan olaylara ilişkin konuştu. Yetkili sendika olan Sağlık- Sen yetkilileri ve hastane temsilcileri tarafından çalışanlara "sendikal baskı yapıldığını" öne süren Açıkgöz, mobbing ve baskı yüzünden 20 yıllık bir hemşirenin memuriyetten istifa dilekçesini rektörlüğe verdiğini fakat istifasının zorla geri çektirildiğini ifade etti.

"MOBBİNG İDDİALARININ ARDI ARKASI KESİLMİYOR"

Genel Sağlık İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Erman Açıkgöz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir ilinde tüm sağlık camiasını kapsayarak konuşmak istiyorum. Sadece Eskişehir Osmangazi Üniversitesi için değil. Tuz kokmuştur burada. İdareci olarak atanmışlar bürokrasinin işlemesini sağlayan kurumların daha nitelikli sağlık hizmeti sağlamak amacıyla göreve gelmiş insanlar maalesef sarı yapılanma dediğimiz yetkili sendikanın kontrolü altına girmiş ve onlardan aldıkları talimatlarla sağlık kurumlarını işletir hale gelmişlerdir. Bunların örneklerini sık sık görüyoruz, sık sık basına yansıyor. En son da Genel Sağlık İş Sendikası olarak bizlerin basına yansıttığı Eskişehir Sağlık Sen Şube Başkanı'nın hem siyasi parti lehine faaliyet yürütmesinden dolayı bir suç duyurusunda bulunmuştuk. Bunun ardından arkadaşımız baskıyı daha çok artırmak istemiş olsa ki Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde mobbing iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Daha önce birçok arkadaşımıza sürgün cezası verilmiş. Bunlar kurum önünde basın açıklamalarıyla kamuoyuna ilan edilmiş. Bunlara çözümler üretilmemiş. Sağlık çalışanları üzerindeki baskı iyice artmış olsa ki bugün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde biz bir yılda onlarca sağlık çalışanının bu ekonomik koşullarda herkesin yoksulluk içinde maaş kazanma derdiyle bir iş bulma umuduyla dönüp dolaştığı bir yerde istifa noktalarına gelmiş insanlar kamu görevinden görevlerini yapmadıkları nedeniyle istifa etme noktasına gelmiştir.

Maalesef bu durumun baş sorumlusu kurumu yönetmekle görevlendirilmiş olan başhekimden başlayarak sağlık hizmetleri müdürlüğüne ve tüm idari kadronun Sağlık Sen'in etkisi altında kalmasından dolayı yaşanmaktadır. Bu da Eskişehir halkının nitelikli sağlık hizmeti almasını engellemektedir. Bir hemşire arkadaşımızın sorununu gündeme taşıdık. Bizim üyemiz değil. Bir sağlık çalışanı, Genel Sağlık İş olarak biz zaten sadece üyelerimiz değil sendikalı sendikasız tüm sağlık çalışanlarının temsilcisi olmak görevini yürütüyoruz. Bu yüzden arkadaşımızın sorununu gündeme taşıdık. Bir sağlık çalışanı, bir anne, bir eş geçinmek zorunda olan bir vatandaşımız bugün baskı yüzünden, yaşadığı mobbing yüzünden 20 yıllık mesleğine son verme kararı almış ve bununla ilgili rektörlüğe istifa dilekçesini sunmuş durumda. Gelinen durum o kadar vahim ki, 20 yıllık bir hemşire liyakatli bir şekilde görevini yaparken 20 yıldır Eskişehir halkına hizmet etmiş ve hiçbir soruşturma geçirmemiş görevini layıkıyla yerine getirmiş bir hemşire sırf Sağlık Sen idaresine muhalefet ettiği için, 'bu işler yanlış ben çalışma arkadaşlarıma mobbing uygulayamam' dediği için mobbinge maruz kalmış ve bunun neticesinde bulunduğu servisin sorumluluk görevini bırakmak zorunda kalmış. Ardından çalışma alanı değiştirilerek çok yoğun alanlara nöbet tutmaya zorlanmış. 20 yıllık bir hemşirenin bu mesleği bana yaptırmayacaklar düşüncesiyle istifa etme noktasına gelmiş olmasının hüznünü yaşıyoruz. Bu tüm ülkemiz için utanç vesilesidir. Bunun tek sebebi bu arkadaşımıza baskı uygulayan sendikal zihniyettir.

"ÇİRKİN TEKLİF YAPILMASINDAN UTANÇ DUYDUK"

Bu olayın devamında zaten istifa eden arkadaşımızın istifa gerçekçisi sendikal baskıdan dolayı. İşin daha vahim bir durumu var aslında. Özellikle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin rektörlüğünü Eskişehir Valiliği'nin, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nün bu olaya acilen müdahale etmesi gereken bir nüans var. Bu arkadaşımız istifa kararı alıyor. Herkes bunun mobbingden dolayı olduğunu biliyor. Hastane sendika temsilcisi pervasızca, hiç utanmadan arkadaşımızın eşini arayıp, 'gel başhekimin odasında seni sendika başkanımızla buluşturayım. Kendisinden özür dile, af dile. Sizi affederse çalışmaya devam edebilirsiniz. İstediğiniz yere verilmenizi sağlayabiliriz gibi..' Ne devlet ahlakına sığan ne Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik ve adalet yapısına sığan ve sosyal devlet anlayışına sığan bir anlayışla bizlerin sendikal kimliğimizle yani farklı sendika da olsak bir sendika temsilcisinin bu kadar çirkin teklif yapabilmesinden bizler utanç duyduk. Bu arkadaşlarımızla ilgili idari işlem yapılacak mı takipçisiyiz. Bu konuda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne de başvuru yapacağız. Ayrıca bir ziyarette bulunacağız. Bu konular bir an önce çözülmeli."