Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Genel Müdür Kaygusuz toplantıda Eskişehir'de mesleki eğitimin niteliğini yüksek buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Genel Müdür Kaygusuz toplantıda Eskişehir'de mesleki eğitimin niteliğini yüksek buldu
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de mesleki ve teknik eğitim toplantısı, Genel Müdür Salih Kaygusuz'un katılımıyla yapıldı. Toplantıda altyapı, öğrenme süreçleri ve okul-sanayi iş birlikleri değerlendirildi; Kaygusuz, kentte mesleki eğitimin niteliğinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz'un katılımıyla Eskişehir'de mesleki ve teknik eğitimin mevcut durumu ve geleceğe yönelik stratejilerinin ele alındığı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda; mesleki ve teknik eğitim kurumlarının fiziki ve akademik altyapısı, eğitim ortamları ve öğrenme süreçleri masaya yatırıldı. Ayrıca izleme ve kalite geliştirme faaliyetleri, okul-sanayi iş birlikleri ile ilçe ve okul düzeyinde yürütülen çalışmalar ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

"Eskişehir'de mesleki eğitimin niteliği oldukça yüksek"

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz, Eskişehir'de mesleki eğitimin niteliğinin oldukça yüksek seviyede bulunduğunu belirtti. Kaygusuz, kentte yürütülen başarılı çalışmalardan dolayı eğitim yöneticilerine, okul müdürlerine ve sürece emeği geçen tüm personele teşekkür etti. Program, karşılıklı görüş alışverişi ve sektör iş birliğini güçlendirmeye yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Genel Müdür Yardımcısı Murat Nedirli, Daire Başkanları Mehmet Faideci ve Mustafa Günay, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile il ve ilçe milli eğitim yöneticileri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 46 sitede yayınlandı.
Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası! İlk hamle milli futbolcudan geldi

Gönlünü milli futbolcuya kaptırdı!

Thomas Reis kötü haberi verdi: Milli araya kadar bizimle olamayacaklar

Thomas Reis kötü haberi verdi: Milli araya kadar bizimle olamayacaklar
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi

Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu

Ağaoğlu'nun Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri tartışma yarattı
Burak Özçivit'in yeni dizisindeki şiddet sahnesi fragmandan kaldırıldı

Bu sahnelere tepki yağdı! Fragmandan kaldırıldı
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan emekli maaşına büyük artış çağrısı! İşte istenen rakam

Emekliye ek zam konuşulurken büyük artış çağrısı! İşte istenen rakam
Polisten kaçarken bir anda durdu! Nedeni şaşkına çevirdi

25 kilometre polisten kaçtı! Son hareketi şaşkına çevirdi
Demokratlardan zafer mesajı: Amerika geri döndü

Tarihe geçmeye hazırlanıyor! İlk mesajı: Amerika geri döndü
Tartışma yaratan görüntü! Bir yanda milyonluk konutlar, bir yanda yılkı atları

Görüntü şehir merkezinden!

18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih

18 milyonun beklediği müjde! Verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı