Genel-İş Başkanları Gözaltına Alındı: DİSK'den Hukuksuzluk Açıklaması

(ESKİŞEHİR) - Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy'un gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yapan DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi, "Bu üye sayısı 200 binlere yaklaşan sendikamıza yönelik bir tür algı operasyonudur ve toplumu korkutma ve sindirme politikalarının bir parçasıdır" dedi.

DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Zeynep Kaya, Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy'un gözaltına alınması ile ilgili açıklama yaptı. Genel İş Eskişehir Şubesi önünde bir araya gelen DİSK üyesi işçiler, "Remzi Başkan yalnız değildir" sloganları attı.

Çalışkan ve Göksoy'un gözaltına alınmasının hukuksuzluk örneği olduğunu söyleyen Zeynep Kaya, şöyle konuştu:

"Adresleri belli olan, çağrıldıklarında ifade verebilecek durumda olan başkanlarımızın gece yarısı ev baskınlarıyla gözaltına alınması, hukukun değil, keyfiyetin ve hukuksuzluğun açık bir göstergesidir.

DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Genel Başkanımız Remzi Çalışkan ile Mersin Şube Başkanımız Kemal Göksoy, dün gece hukuksuz bir şekilde, temel hak ve özgürlükler hiçe sayılarak gözaltına alındı. Adresleri belli olan, çağrıldıklarında ifade verebilecek durumda olan başkanlarımızın gece yarısı ev baskınlarıyla gözaltına alınması, hukukun değil, keyfiyetin ve hukuksuzluğun açık bir göstergesidir. Bu uygulama, hiçbir şekilde kabul edilemez ve hiçbir hukuki gerekçeyle açıklanamaz.

"Sendikamıza yönelik bir tür algı operasyonudur"

Bugün ülkemizde hukuksuzluk ve adaletsizlik, topluma kanıksatılmak isteniyor. Ancak Genel Başkanımızın gözaltına alınması, bu tabloyu daha da çarpıcı bir şekilde gözler önüne sermiştir. Bu yalnızca Remzi Çalışkan'a değil, emeğin onurlu mücadelesine, işçi sınıfının hak arayışına ve demokrasinin özüne yapılan bir saldırıdır. Bu üye sayısı her geçen gün artarak 200 binlere yaklaşan sendikamıza yönelik bir tür algı operasyonudur ve aynı zamanda toplumu korkutma ve sindirme politikalarının bir parçasıdır.

"Genel Başkanımız mücadeleye devam edecektir"

Remzi Başkan, Abdullah Baştürklerden bugüne uzanan, siyasi baskılara boyun eğmeyen bağımsız bir sendikal mücadelenin onurlu temsilcisidir. O, hayatını işçilerin insanca yaşam haklarını savunmaya, sömürüsüz bir dünya için mücadele etmeye adamıştır. O, emeğin sesidir. O, demokrasinin, adaletin ve eşitliğin yılmaz savunucusudur. Hiçbir güç, Genel Başkanımızın bu değerler etrafında verdiği mücadeleyi sarsamaz, yolundan döndüremez. Genel Başkanımız Remzi Çalışkan, alnı açık, başı dik bir şekilde mücadeleye kaldığı yerden devam edecektir. Mersin Şube Başkanımız Kemal Göksoy da emek mücadelesinde her zaman ön saflarda yer almış, adalet ve demokrasi için verdiği kararlı mücadeleyle işçi sınıfının sesi olmuştur. Onurlu duruşuyla, sendikamızın ilkeleri doğrultusunda mücadelesini ısrarla ve inatla sürdüren Mersin Şube Başkanımızın da sonuna kadar yanındayız."