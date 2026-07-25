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Gençler gençlik kampında bir araya geldi

Gençler gençlik kampında bir araya geldi
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesi’nde (ÇES) koruma ve bakım altında bulunan gençler, İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı’na katıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesi'nde (ÇES) koruma ve bakım altında bulunan gençler, İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı'na katıldı.

Kamp programı kapsamında düzenlenen etkinliklerle gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlandı. Kamp süresince okçuluk, doğa yürüyüşü, bocce, paintball, halı saha turnuvası, yüzme, sokak oyunları ve gece sineması gibi birçok etkinliğe katılan gençler, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de takım çalışması, iletişim ve sosyal becerilerini geliştirme imkanı buldu. Farklı şehirlerden gelen gençlerin bir araya geldiği kampta, dayanışma ve arkadaşlık duygularının güçlendirilmesi hedeflenirken, gerçekleştirilen faaliyetlerle katılımcıların özgüven kazanmaları ve sosyal hayata daha aktif katılmaları amaçlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Koruma ve bakım altında bulunan gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımını son derece önemsiyoruz. İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen etkinlikler sayesinde gençlerimiz hem yeni arkadaşlıklar kurdu hem de takım çalışması, iletişim ve sosyal becerilerini geliştirme fırsatı yakaladı. Bu tür organizasyonlar, gençlerimizin hayata daha güçlü hazırlanmasına önemli katkılar sunmaktadır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, gençlerimizin başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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