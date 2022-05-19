Gençler 19 Mayıs'ta gösterileriyle nefes kesti - Haberler

Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende öğrenciler sergiledikleri gösterilerle nefes kesti.

Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Daha sonra Kastamonu Gençlik Merkezi Genç Gönüllü Tayyar Türk tarafından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu. Törende Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen şiir yarışmasında il birincisi olan öğrenciler de şiir okudu. Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının eskrim, jimnastik, tekvando, kungfu gösterileri ise adeta nefes kesti. Merkez Ortaokulu Folklor ekibinin de gösteri sunduğu tören sonunda sporcular ve öğrenciler tarafından geçiş töreni gerçekleştirildi. Törende yüzlerce balonun gökyüzüne bırakılması ile renkli görüntüler ortaya çıktı.

Bayramın coşku ile kutlanmasının kendilerini coşturduğunu söyleyen Kore gazisi Hüseyin Mahmutoğlu, "Kastamonu'da bugüne kadar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çok güzel oldu. Ama kutlamalar bugün daha da değişik ve etkileyici oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının gösterileri ve balonların gökyüzüne bırakılması bizi çok onurlandırdı" dedi.

Üniversite öğrencisi Mizgin Kaynar ise, "Bugün gerçekten çok güzel gösteriler oldu, çok beğendik ve çok etkilendim. Birbirinden farklı gösteriler sergilendi. Halk oyunları, jimnastik ve boks gösterileri çok hoşuma gitti" diye konuştu. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Yerel