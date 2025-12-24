Haberler

Genç Takım Projesi'nin tanıtımı yapıldı

Güncelleme:
Afyonkarahisar Valiliği himayesinde düzenlenen Genç Takım Projesi'nin lansmanı, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Proje, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde ve Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Genç Takım Projesi, düzenlenen lansman programıyla kamuoyuna tanıtıldı. Gençlerin kişisel, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan proje, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Programa Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başta olmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Bedir Deveci, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Afyonkarahisar'daki yurtlarda kalan çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

Programda, ilk kez Afyonkarahisar'da hayata geçirilen Genç Takım Projesi'nin hedefleri ve uygulama süreci hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Proje çerçevesinde gençlerin gönüllülük faaliyetlerine aktif katılım sağlamaları, milli ve manevi değerlerle buluşturulmaları, akademik ve sosyal yaşamlarında daha sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Program, sanatçı Aykut Kuşkaya'nın verdiği konserle devam etti. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, lansman programına renk katarken, müzik eşliğinde birlik ve beraberlik duygularının pekişmesine katkı sağladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
