Genç Sağlık Sendikası Kars'ta Büyük Başarılar Elde Etti

Genç Sağlık Sendikası Kars'ta Büyük Başarılar Elde Etti
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Genç Sağlık Sendikası, Kars'ta sağlık çalışanlarının yaklaşık yüzde 30'unu üye yaparak büyük bir başarıya imza attı. Sendika, Kars'ta yetkili olduğu 5 kurumla dikkat çekiyor ve Türkiye genelinde en yüksek üye ortalamasına ulaştı.

Yaklaşık üç yıl önce kurulan ve kısa sürede 50 bini aşkın üyesiyle Türkiye genelinde dikkat çeken Genç Sağlık Sendikası, Kars'ta gösterdiği başarıyla bir kez daha adından söz ettirdi.

2025 yılı Mayıs ayı sendika üye sayımına göre Kars'ta 5 kurumda yetki alan Genç Sağlık Sendikası, il genelindeki sağlık çalışanlarının yaklaşık yüzde 30'unu üye yaparak büyük bir başarıya imza attı. Selim, Sarıkamış, Kağızman ve Digor ilçe devlet hastaneleri ile Kafkas Üniversitesi'nde yetki alan sendikanın Kars Şube Başkanı Hüseyin Erginyürek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bizler bu yola çıkarken kimsenin arka bahçesi olmayacağımızı ve tek gayemizin sağlık çalışanlarının mali ve özlük hakları için mücadele etmek olduğunu söyledik. Vatan, millet ve bayrak sevdasıyla bu yolda taviz vermeden ilerledik. Bu duruşumuz sayesinde sahada çalışan meslektaşlarımız tercihini bizden yana kullandı. Kars'ta 5 kurumda yetkili sendika olduk. İlimizde görev yapan sağlık personelinin yaklaşık üçte biri sendikamız üyesi. İnşallah çok yakında Kars genelinde yetkili sendika olacağız."

Başkan Erginyürek, destek veren tüm üyelere ve sendika yöneticilerine teşekkür ederek, "İlk günden bu yana bizimle yol yürüyen başkan yardımcılarımıza ve temsilcilerimize minnettarım" dedi.

Öte yandan, Genç Sağlık Sendikası'nın kuruluşundan bu yana her yıl yapılan üye sayımlarında Kars Şubesi, son üç yıldır Türkiye genelinde en yüksek üye ortalamasına ulaşarak birinci sırada yer aldı. Ayrıca, Türkiye'de açılan ilk Genç Sağlık Sendikası şubesinin de 2023 Temmuz ayında kurulan Kars Şubesi olduğu öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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