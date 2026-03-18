Genç ellerden 'Nusret 1915' dokunuşu Menteşe'de seramik atölyesiyle tarih canlandı

Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Menteşe'de anlamlı bir sanat buluşması gerçekleşti. Uluslararası Gençlik Merkezi'nde bir araya gelen gönüllü gençler, Nusret Mayın Gemisi'nin kahramanlık destanını seramik hamuruna işledi.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı onuruna "Nusret 1915" temalı seramik atölyesine ev sahipliği yaptı. Sanatla tarih bilincini harmanlayan etkinlikte gençler, hem el becerilerini geliştirdi hem de milli mücadele ruhunu derinden hissetti.

Atölye çalışması öncesinde gençlere, Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren Nusret Mayın Gemisi'nin kritik rolü ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığı anlatıldı. Tarihi bilgilendirmenin ardından tezgah başına geçen gönüllü gençler, eğitmenler eşliğinde seramik hamuruna şekil verdi. Nusret Mayın Gemisi'nden ve o dönemin sembollerinden esinlenen katılımcılar, ortaya özgün ve anlamlı figürler çıkardı.

Etkinliğe katılan gençler, Çanakkale ruhunun sadece kitaplarda kalmaması gerektiğini, bu tür sanatsal faaliyetlerle hatıraların taze tutulduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Gençlerin sanatsal ruhu ile tarih bilincinin birleştiği eserler, izleyenlerden tam not aldı.

Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, gençlerin kişisel gelişimlerini desteklerken milli değerleri de tanımalarını hedeflediklerini belirtti. Yetkililer, tarih, sanat ve kültürü buluşturan bu tür programların yoğun ilgi gördüğünü ve benzer çalışmaların yıl boyunca devam edeceğini müjdeledi.

"Nusret 1915" temalı seramik atölyesi, çekilen hatıra fotoğrafları ve ortaya çıkan eserlerin sergilenmesiyle sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı