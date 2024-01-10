Genç Çiftçi Projesi ile Safran Üretimi Yapan Kadın Çiftçiye Destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan Genç Çiftçi Projesi, Mihalıççık İlçesi Ahurözü Mahallesi'nde ikamet eden Sevda Özgan adlı kadın çiftçi adayının hayatına çok önemli bir dokunuş yaptı. Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi, İşlenmesi, Depolanması ve Paketlenmesi Projesi çerçevesinde 2017 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunan Sevda Özgan, 30 Bin TL hibe desteği almaya hak kazandı. Bu destekle ailesiyle birlikte 5 dekarlık arazisinde safran üretimine başlayan Özgan, Bakanlıkça yürütülen projenin genç üreticilere sunmuş olduğu fırsat ile kendi işinin sahibi olmanın gururunu yaşadı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibi, Mihalıççık İlçesi Ahurözü Mahallesi'nde geçimini safran tarımıyla sürdüren Sevda Özgan'ın aile işletmesini bu kapsamda ziyaret ederek başarısından duyulan memnuniyeti iletti. İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Öz, Gıda ve Yem Şube Müdürü Tacettin Işık, Mihalıççık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili Fatih Koçak, Kadın Çiftçiler ve Kadın Çiftçiler Yenilik Yayım Projeleri Konu Sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Zuhal Akkaya ve ilçe müdürlüğü teknik personelinden oluşan ekip, Özgan ailesi ile beraber safran hasadı yaparak ailenin başarı hikayesini dinledi.

Genç çiftçi Sevda Özgan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü mezunu olduğunu anlattı. Özgan, 2016 yılında mezun olduktan sonra 2017 yılında Genç Çiftçi Desteklemelerinden faydalanmak için proje hazırlayarak köyüne yerleştiğini, proje çerçevesinde sağlanan destekle safran üretimi için gerekli olan safran soğanı ve bahçesini muhafaza etmek için çit malzemesi aldığını, bu destek ve ailesinin de yardımıyla 5 dekarlık alanda safran tarımına başladığını belirtti. Safran üretimin karlı ancak sürekli ilgi isteyen zahmetli bir uğraş olduğunu vurgulayan Özgan, sabah erken saatlerde kalkıp zamanında safran toplamanın kaliteli ürün elde etme açısından önemli olduğunu söyledi. Öğleden sonra toplanan çiçeklerin kırmızı renkte olan stigmalarını ayrıştırarak kurumaya bıraktıklarını, iyice kuruduktan sonra Safranbolu İlçesine toptan pazarladıklarını ifade eden Özgan, genç çiftçi ailelerine Tarım ve Orman Bakanlığının sağlamış olduğu teşviklerden yararlanarak kendi işletmelerini kurabileceklerini, kendisi gibi işinin patronu olmak isteyen genç çiftçi adaylarına safran üretimini tavsiye ettiğini belirtti.

Sevda Özgan'ın eşi Mustafa Özgan ise, Safran üretiminde karşılaştıkları en önemli zorluğun pazarlama aşamasında olduğunu dile getirerek ürünlerini değerinde pazarlamada karşılaştıkları problemlere vurgu yaptı. Mustafa Özgan, safranın sabit bir piyasasının olmamasının ellerindeki kaliteli safranı tam değeriyle pazarlamalarını olumsuz etkilediğini, Eskişehir'deki diğer safran üreticileriyle birlikte hareket etmenin, bu zorlukları aşmak ve daha iyi bir satış stratejisi oluşturmak adına kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Genç çiftçi adaylarına 250 bin TL hibe sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2022 ve 2023 yılında Genç Çiftçi Projesine benzer şekilde uygulanan 'Uzman Eller Projesi' tarım, hayvancılık, su ürünleri ve ormancılık alanlarından herhangi birinde lise, yüksek okul veya lisans düzeyinde eğitim gördüğünü belgeleyen genç çiftçilere yüzde 100 hibe ile destek sağlıyor. 2023 yılında projesi ile başvuru yapan ve şartları taşıyan bu çerçevedeki genç çiftçi adaylarına 250 bin TL hibe sağlandı. Hibe miktarının artacağı beklenen ve 2024 yılında da uygulanacak 'Uzman Eller Projesinden' faydalanmak isteyen ve şartları taşıyan genç çiftçi adaylarının ayrıntılı bilgi almak için Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü'ne başvurabileceği belirtildi. - ESKİŞEHİR