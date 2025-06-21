Gemlik'e Yeni Savcı ve Hakim Atamaları Yapıldı

Gemlik'e Yeni Savcı ve Hakim Atamaları Yapıldı
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Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayınlanan 2025 yılı ana kararnamesi ile birlikte Gemlik'e 7 yeni savcı atandı. Ayrıca, Gemlik'te 1. ve 2. Ağır Ceza Mahkemeleri kuruluyor. Yapılan atamalar ve mahkeme kurulumu, ilçede adalet hizmetlerinin güçlenmesine katkı sağlayacak.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Adli ve İdari Yargı 2025 Yılı Ana Kararnamesi yayınlandı. Gemlik'e 7 savcı gelirken, 6 savcı da başka yerlere atandı. Aynı kararnameyle 5 hakimin geleceği Gemlik'te 3 hakim de başka illere atandı. Gemlik'e yeni gelecek olan savcılar, Bingöl'den Mert Demirci ve Tuğçe Demirci, Diyarbakır Çermik'ten Alperen Sarıaslan, Adilcevaz'dan Cankut Daşçı, Siverek'ten Aytaç Kızmaz, Lice'den Fatih Güneş ve Furkan Arslan oldu.

Gemlik'ten de Ahmet Faruk Temizkol, Sedat Demir, Mustafa Fatih Okumuş, Ebübekir Küçükkaya, Fatma Yıldız ve Alperen Arslan çeşitli illerine tayin oldular.

Bu yıl Gemlik'te kurulacak olan 1. ve 2. Ağır Ceza Mahkemeleri için Adliye binasında tadilat devam ederken, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi başkanı Gülşah Çavuldak Gemlik'e atandı. Çavuldak'ın yanı sıra Altınöz hakimi Oğuzhan Kandemir, Gaziantep Hakimi Eser Yerebakan, Göksun hakimleri Burak Er ve Emine Er Gemlik'e atandı.

Gemlik Adliyesinde görev yapan hakimler Buse Elitez Demir, Fırat Arpak ve Enes Kaşka'da diğer illere atandılar.

Gemlik'e 1. ve 2. Ağır Ceza Mahkemeleri kuruluyor

HSK kararnamesiyle birlikte Gemlik için önemli bir adım daha atıldı. 1. ve 2. Ağır Ceza Mahkemeleri kurulmasının resmi gazetede yayınlanmasının ardından adliye binasında tadilat çalışmaları sürüyor. Yeni ağır ceza mahkemeleri ile birlikte Gemlik Adliyesi'nin yargı kapasitesi genişleyecek, Armutlu ve Orhangazi'den de gelecek olan ağır suç dosyalarının ilçe içinde sonuçlandırılması mümkün olacak.

Yapılan yeni atamalarla birlikte Gemlik Adliyesi'nin hem personel yapısı hem de hizmet kapsamı güçleniyor. Yargı teşkilatındaki bu yenilenme, ilçede adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkin sunulmasına katkı sağlayacak. Gemlik, yargı teşkilatındaki bu gelişmelerle birlikte bölgedeki adalet altyapısını daha da güçlendirmeye hazırlanıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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