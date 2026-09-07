Gemi Faciasında Kaya Ailesinin Dehşet Anları

Girne'deki gemi faciasında 1.5 saat denizde kaldıktan sonra kurtulan 5 kişilik Kaya ailesi dehşet anlarını anlattı. Aile 11 yaşındaki kızı Fatma Ada Kaya'nın olayın ardından KKTC'de kaldırıldığı hastanede yapılan ilk kontrollerinin ardından ağrı kesici verilerek taburcu edildiğini ancak Adana'ya döndüklerinde götürdükleri hastanede 4 kaburgasının kırık olduğu belirlenerek hastaneye yatırıldığını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batması sonucu 14 kişi hayatını kaybederken, 14 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Batan gemideki 267 yolcu arasında 5 kişilik Kaya ailesi de bulunuyordu. KKTC'ye 2 günlük tatile giden Hüseyin Kaya (42), eşi Zeynep Kaya (37) ve çocukları Fatma Ada (11), Mira (9) ile Duru Kaya (8), tatilin ardından Türkiye'ye dönmek için batan gemiye bindi. Yolculuk sırasında gemide meydana gelen sarsıntıların ardından yolcular geminin durdurulmasını istedi. Ancak iddiaya göre gemi yoluna devam etti. Kısa süre sonra geminin su almaya başlamasıyla büyük panik yaşandı.

Geminin batmaya başlaması üzerine can yeleklerini giyerek denize atlayan Kaya ailesi, yaklaşık 1,5 saat açık denizde yardım bekledi. Aile, su sporları yapan bir kişinin yardımıyla kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Denize atladığı sırada ayağının kayması sonucu düşen 11 yaşındaki Fatma Ada denize atladı ama gemi üzerine devrildi. Daha sonra babası tarafından kurtarıldı. 5 kişilik aileden tek yaralı olan Fatma Ada, kurtarıldıktan sonra KKTC'de hastaneye kaldırıldı. Fatma Ada, burada bel ve kaburga bölgesinde ağrısı olduğunu belirtmesine rağmen yapılan kontrollerin ardından ağrı kesici verilerek taburcu edildi.

4 gün sonra Adana'ya döndü, ağrıları geçmeyince hastaneye götürüldü

Olayın ardından 4 gün sonra uçakla Adana'ya dönen Kaya ailesi, ağrıları geçmeyen Fatma Ada'yı hastaneye götürdü. Adana Şehir Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde küçük kızın 4 kaburgasının kırıldığı belirlendi. Hastaneye yatırılan Fatma Ada'nın tedavisinin sürdüğü, kırıkların parçalı olması nedeniyle yürümesine dahi izin verilmediği öğrenildi.

"Denize düştükten sonra gemi üzerime devrildi"

Yaşadıklarını anlatan 11 yaşındaki Fatma Ada Kaya, geminin batacağını anladıklarında can yeleklerini giyerek denize atladıklarını belirterek, "Türkiye'ye dönmek için gemiye bindik. Yolculuk sırasında geminin batacağını anladığımızda can yeleğimizi giyip denize atlamaya başladık. Ben atlayacağım sırada ayağım kaydı. Denize düştükten sonra gemi üzerime devrildi. Beni babam kurtardı. Daha sonra ekipler beni hastaneye götürdü. Ağrımın çok olduğunu söyledim ama 'Bir şeyiniz yok' dediler. Adana'ya döndüğümüzde hastaneye gittik. 4 kaburgamın kırık olduğunu söylediler" dedi.

"Gemi su aldığı sırada kaptan hızını hiç kesmedi"

Anne Zeynep Kaya ise geminin limandan çıktıktan sonra çok fazla sarsıldığını ve yolcuların geminin durdurulmasını istediğini ifade ederek, "İnsanlar geminin durmasını istedi ama durmadılar. Biz ailece oradan kurtulduk. Kurtulamayanların çoğu kilitli kaldılar. Gemi battıktan sonra hepimiz denizde kaldık. Gemi limandan çıktıktan sonra çok sarsıntı vardı. 'Gemiyi geri döndürün, biz inmek istiyoruz' dedik. 5 dakika sonra su almaya başladı. 'Biz böyle çok gittik, hiçbir şey olmaz' dediler. Gemi su aldığı sırada kaptan hızını hiç kesmedi" diye konuştu.

Geminin altından patlama sesi geldiğini söyleyen Kaya, "O sırada geminin altından patlama sesi geldi. Kaptan manevra yapınca gemi ters dönmeye başladı. Ben çocuklarıma can yeleği giydirmeye çalışıyordum. Hatta biri bana giydirmiş ama kim olduğunu bilmiyorum. Biz suya atladık, 1 dakika sonra zaten battı. Suda 1 saatten fazla kaldık. Su sporları yapan bir kişi gelip kurtardı bizleri. Oradan hastaneye gittik. Kontrolleri yapıldı ama 'Bir şey yok' dediler. Ama kızımın 4 kaburga kemiği kırık çıktı. Kırıklar da parçalı olduğu için şu an yürümesine bile izin verilmiyor. Orada kırık olduğunu fark etmediler. İlk fırsatta onlardan şikayetçi olacağım" ifadelerini kullandı.

"Gözümüzün önünde insanlar öldü"

Baba Hüseyin Kaya ise geminin altından gelen patlama sesinin ardından geminin yan yatmaya başladığını ve çok kısa sürede kendilerini denizin içinde bulduklarını söyledi.

Kaya, "Alttan bir patlama sesi geldi. Gemi yan yatmaya başladı. 30 saniye içinde kendimizi suda bulduk. 1,5 saate yakın denizde kaldık. O anlarda çok korktuk. Sonuçta açık denizdeydik ve köpek balıkları da olabilirdi. O an her şeyi düşündük. Gözümüzün önünde insanlar öldü. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Olayda yaralanan 11 yaşındaki Fatma Ada Kaya'nın tedavisi Adana Şehir Hastanesi'nde sürerken, aile yaşadıkları olayın ve kızlarının ilk muayenesinde kırıkların fark edilmemesinin araştırılmasını istiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı