Gelinlikle nikah masasından önce sınav sırasına oturdu Karabük'te düğün tarihi ile sınavı çakışınca gelin arabası ile önce sınav salonun yolunu tuttu Karabük'te düğün tarihi ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Test sınavı çakışan gelin adayı, gelinliği ile birlikte nikah masasından önce...

Gelinlikle nikah masasından önce sınav sırasına oturdu

Karabük'te düğün tarihi ile sınavı çakışınca gelin arabası ile önce sınav salonun yolunu tuttu

KARABÜK - Karabük'te düğün tarihi ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Test sınavı çakışan gelin adayı, gelinliği ile birlikte nikah masasından önce sınav sırasına oturdu.

Geçtiğimiz hafta yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda süreç bu kez Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ÖABT oturumuna geldi. Devlet kadrosunda yerleşmek isteyen adaylar bugün iki oturumda sınava girdi. Sınav heyecanı yaşayan adaylarda biri ise Kübra Karataş'tı. Hayatını Ali Selam ile birleştirecek olan gelin adayının düğün tarihi ile ÖABT sınav tarihi aynı güne denk düştü. Her iki heyecanı aynı anda yaşayan gelin Kübra Karataş, gelinliğini giyerek, eline gelin çiçeği yerine sınav giriş belgesini alıp Karabük Üniversitesi'nin yolunu tuttu.

Süslediği gelin arasının önüne 'Sınav Gelini' yazan damat Ali Selam, nikah masasından önce eşini gelinliği ile birlikte sınava getirdi. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde İlkokul Matematik öğretmenliği için ÖABT sınavına gelinliği ile gelen Kübra Karataş'ı sınava gelen diğer adaylar ve yakınları tebrik ederek başarılar diledi.

Gelin Kübra Karataş, iki heyecanı bir arada yaşadığını ifade ederek, "Şuanda herkes bir şaşkınlık içinde bakıyorlar. İki heyecanı birlikte yaşıyorum. Sınavdan çıkınca düğüne gideceğiz. Sınav heyecanı düğün heyecanına dönüşecek. Umarım gelinlik uğurlu olur diye iliyorum. Bizim için unutulmaz bir anı oldu. İlköğretim matematik öğretmenliği sınavına gireceğim. İnşallah hayırlısı olur" dedi.

Damat Ali Selam ise, sınav tarihi belli olmadan önce düğün tarihini aldıklarını söyleyerek, " Düğün tarihini değiştiremeyince haliyle böyle bir çakışma söz konusu oldu. Ama unutulmaz bir anı olacak bizim için ve bizde çok heyecanlıyız. Ben dışarda heyecanla eşimi bekleyeceğim. Ben ondan daha heyecanlıyım.