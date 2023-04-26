Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gelibolu'da araç takla attı: 2 yaralı

Yerel Haberler

Gelibolu'da araç takla attı: 2 yaralı Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Gelibolu'da araç takla attı: 2 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Celal Nuri İleri Caddesi üzerinde bulunan döner kavşakta meydana geldi. 34 ZNF 68 plakalı otomobil, nedeni belli olmayan bir şekilde takla attı. Araç içinde bulunan C.Y. ve B.T. kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar C.Y. ve B.T. ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emir Üstün - Yerel

Çanakkale Gelibolu Tragger Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title