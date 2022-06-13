Geleceğin sanatçıları, yıl sonu gösterilerinde yeteneklerini sergiledi

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi'nin, resim, müzik ve görsel sanatlarda yıl boyunca düzenlediği eğitimlere katılan öğrenciler, yıl sonu gösterilerinde yeteneklerini sergiledi.

Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi Yıl Sonu Şenliği'ne, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, öğrenciler ve aileleri katıldı. İki gün süren etkinliklerde gitar, keman, davul performanslarından senfoni orkestrasına, halk oyunlarından tiyatro gösterilerine ve korolara birçok branşta öğrenciler yeteneklerini gösterdi. Öğrencilerin hazırladığı resim sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Başkan Usta, sanat akademisi eğitimlerini tamamlayan öğrencilere katılım sertifikası verdi.

"Kültür, sanat; eğitimde gençlerimizin başarılı olmasının yolunu açan çok önemli bir dayanak"

Sanat akademisi bünyesinde eğitim alan gençleri ve ailelerini tebrik eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Eğitim çatısı altında, kültür sanat ve spor önemli dedik ve yaptığımız bütün çalışmalarda, bu şehirde kültürü, sanatı, sporu yaygınlaştırmamız gerekli dedik. 2014 yılında bu startı verdik. Kültür, sanat gerçekten bir ihtiyaç ve aynı zamanda eğitimi güçlendiren, eğitimde gençlerimizin başarılı olmasının yolunu açan çok önemli bir dayanak. Gaziosmanpaşa ilçemizde genç bir nüfusa sahibiz. Her bir gencimizin en az bir spor dalıyla, bir kültür alanıyla ve bir sanat alanıyla ilgilenmesi bizim için önemli. Bunu başaran öğrenciler eğitimde de başarılı oluyor" dedi.

"Gaziosmanpaşa senfoni orkestrasında yer alıyorum"

Sanat akademisi öğrencisi Mehmet Efe Özcan, "2018 yılında buraya başladım. İlk baştaki, öğrencilerden birisiyim. Gaziosmanpaşa Senfoni Orkestrasında yer alıyorum. Çeşitli etkinliklerde de yer aldım daha öncesinde. Herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Sanat akademisi öğrencisi Nehir Ergin, "Şu anda iki yıldır gitar dersi alıyorum. Aynı zamanda senfoetnik orkestrasında gitar çalıyorum. Başta çok heyecanlıydım ama sonra seyircileri görünce bir de birkaç parça daha çalınca alıştım. Ben güzel geçtiğine inanıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel